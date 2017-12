Cum se completează declaraţia de venit

11:55:26 / 12 Mai 2014

De ce de 2-3 ani in Constanta salariile sunt sub 1000 lei? De ce acum se dau salarii de maxim 1000 lei cand anii trecuti se platea peste 1200 bani in mana? Vreau sa traiesc nenorocitilor !!! Nu sa va fac voua curul mare si sa iau niste faramituri ! Omul care munceste are valoare si vrem sa se vada asta in valoarea salariilor ! Guvernatorul BNR ce zice ? Se pare ca mana lui si a altora este vinovata de aceasta situatie ! Feriti-va venim peste voi nenorocitilor !!!