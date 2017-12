Cum se mai fură pe litoral!

Criza şi valul de disponibilizări din ultima perioadă îi forţează pe oameni să comită din ce în ce mai multe infracţiuni. Români de pretutindeni vin pe litoral, însă nu pentru a sta la soare şi pentru a se bucura de vremea frumoasă, ci pentru a fura. Ţintele preferate ale hoţilor: magazinele de firmă din mall-urile constănţene. Majoritatea unităţilor sunt dotate cu camere de supraveghere, însă se pare că acest lucru nu îi stresează în niciun fel pe hoţi, care fură din magazine foarte liniştiţi. Angajaţii magazinelor se confruntă cu fel şi fel de metode la care hoţii apelează pentru a sustrage diferite produse. „În ultima perioadă, am prins mai multe persoane care au furat bunuri din magazin, majoritatea fiind din ţară. Îşi iau haine pentru a le proba, iar în cabină scot alarmele sau pun hainele într-o geantă care este îmbrăcată pe interior cu staniol, din cauza căruia alarmele nu mai sună atunci când ies din magazin. Am avut cazuri în care am găsit pitite prin magazin alarmele, însă cu o bucăţică de material, pentru că tăiau produsele. Unele persoane le prindem chiar în magazin, în flagrant, însă sunt cazuri în care nu observăm imediat dispariţia produselor şi urmărim imaginile filmate de camerele de supraveghere. Oricum, cei care vin să fure sunt mereu câte doi, lucrează în echipă”, a declarat o angajată a unui magazin de haine. Totuşi, hainele nu sunt singurele produse care îi atrag pe hoţi. Pe lângă hainele de firmă, hoaţele mai calcă pragul şi magazinelor cu accesorii. Doamnele se fac că probează anumite bentiţe, sau clame, însă apoi li se lipesc de mână şi le pun în geantă, fără să le mai plătească. „Am mai găsit seturi de clame, sau alte produse care erau descompuse. Clientele care veneau luau câte un singur produs de pe set şi, în acest mod, la plecare, alarma nu suna”, a mai declarat o altă angajată. Potrivit anchetatorilor, sunt unele persoane care nu se mai chinuie să le pună în sacoşe îmbrăcate în staniol, ci scot alarmele şi le pun direct pe ele. Protagonista unui furt de săptămâna trecută este o tânără de 26 de ani, Mariana Cristea, din Bucureşti. După ce, în cursul dimineţii, a fost prinsă furând dintr-un magazin şi a fost dusă la poliţie unde i s-a întocmit dosar penal, după numai câteva ore, şi-a încercat norocul la un alt magazin, însă a avut şi aici ghinion. Tânăra, însărcinată în şapte luni, le-a declarat anchetatorilor că vroia să le dea de mâncare copiilor săi.

Oamenii legii spun că volumul de muncă nu s-a mărit deoarece se compensează furturile din timpul anului cu furturile din perioada sezonului estival. „Nu s-a constatat o creştere a furturilor, deoarece în timpul anului sunt elevii şi studenţii care fură, iar în această perioadă sunt cei din ţară”, a declarat cms şef Costel Stamat, adjunctul şefului Secţiei 2 Poliţie Constanţa. Conform poliţiştilor, printre preferinţele hoţilor se mai numără şi produsele electronice şi, nu în ultimul rând, produsele alimentare.