Cum se sărbătorește Boboteaza la malul mării?

A fost un weekend plin la Palatul Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța, unde zeci de voluntari au participat la etichetarea sticlelor pentru apă sfințită (aghiasmă), care vor fi împărțite credincioșilor mâine, de Bobotează. Saci plini cu pet-uri au fost goliţi rând pe rând, cu repeziciune, pe mesele voluntarilor. Oamenii au lipit etichetele cu grijă, de dimineață și până târziu, în seară. Tradiția este pornită încă din 2002. Printre cei care ajută de ceva vreme la pregătirile pentru cea mai importantă sărbătoare creştinească de la început de an s-a aflat și Dorina Văleanu. ”Vin de patru ani. Nu îmi este greu nici mie, cum nici altora. În loc să stăm în casă, în fața televizorului, mai bine venim aici și dăm o mână de ajutor pentru noi, oamenii, pentru că noi suntem cei care luăm aghiasma aflată în sticlele pe care le pregătim. Am venit de la 10.00 dimineața și o să stau până se întunecă bine”, a precizat femeia. La fel ca ea, alți zeci de voluntari au participat cu plăcere la operațiunea de etichetare a pet-urilor, una destul de migăloasă, ce-i drept. Printre voluntari a venit şi Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

PET-URILE VOR FI AȘEZATE ÎN FORMA CRUCII SF. ANDREI

„Sticlele se aşază lângă Cazino, în forma crucii Sfântului Andrei, şi de acolo vor fi distribuite după sfinţirea apei, în ziua de Bobotează. Această sărbătoare este una cosmică, ce cuprinde întregul univers. Toate se sfințesc prin Duhul Sfânt care pogoară asupra apei”, a explicat Ierarhul Tomisului. Toate sticlele trebuie etichetate până astăzi, când, după slujba de la ora 6.00, de la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, la 8.00 va avea loc Sfinţirea Mare a apei. Tot astăzi are loc și umplerea cu aghiasmă a sticlelor de plastic. Nu mai puţin de 130.000 de sticle vor fi umplute cu apă sfinţită pentru credincioşi - cu 10.000 mai multe decât anul trecut, mai ales că mâine sunt așteptate să vină la tradiționala procesiune mii de persoane. Mai mult, reprezentanţii Arhiepiscopiei vor merge şi prin judeţ pentru a împărţi aghiasma. Precizăm că astăzi, în jurul orei 11.30, ierarhul Tomisului va fi prezent la capela „Sfântul Nicolae” a penitenciarului Poarta Albă. La 13.30, Arhiepiscopul Tomisului va ajunge la schitul „Podromița”, situat lângă localitatea Hârșova, schit ce are ca hram secundar „Botezul Domnului”. De aici, preoții și credincioșii, împreună cu Arhiepiscopul Tomisului, vor pleca în procesiune la malul Dunării (Căpitănia Hârșova), unde va fi săvârșită slujba de Sfinţire Mare a apei, la ora 14.00. Imediat după aceea, ierarhul va arunca trei cruci în apa Dunării, iar un grup de tineri curajoși le va recupera. „Dobrogea are un hotar cu apa Dunării și unul cu apa mării. Este un privilegiu și o binecuvântare, de aceea trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pământul Dobrogei, să îl cinstim, să îl înnobilăm, să fim vrednici de el”, a menționat ÎPS Teodosie.

PROGRAMUL DE MÂINE

Mâine, începând cu ora 8.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, iar de la 11.30, cei prezenți la slujbă vor merge în tradiționala procesiune, până pe faleza Cazinoului, unde ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia Slujba de Sfinţire Mare a apei. Se va respecta și tradiția aruncării crucilor de lemn în mare. Tot mâine, de la 17.00, ÎPS Teodosie va oficia slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Constanța (zona Cora).

CE SEMNIFICAȚIE ARE BOBOTEAZA?

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători ale anului în calendarul creştin-ortodox. Este momentul în care credincioşii comemorează botezul lui Iisus în apa Iordanului. Inițial, slujba Aghiasmei Mari se făcea în Ierusalim, unde se păstra amintirea Botezului Mântuitorului. De aici s-a răspândit în Antiohia, Constantinopol și Asia Mică. Vorbind despre importanța Bobotezei, Sf. Simeon al Tesalonicului apreciază că, în această zi, nu se face doar reînnoirea Botezului Domnului, ci și a Harului primit de fiecare dintre noi la Botezul Domnului.