Cum se va numi, de fapt, Macedonia?

Cum se va numi, în fapt, Macedonia urmează să aflăm în decursul acestui an. Cel puţin aşa speră noul premier social-democrat macedonean Zoran Zaev, care și-a manifestat această dorință la scurt timp după accederea sa la conducerea guvernului, la începutul lunii iunie. Astfel, după un sfert de secol de discuţii şi certuri pe această temă, Macedonia pare hotărâtă să rezolve conflictul cu Grecia cu privire la denumirea țării. Potrivit France Presse, de această dată, nici Atena nu s-a opus.

Scandalul a început odată cu proclamarea independenței fostei republici iugoslave Macedonia în 1991, când noul stat și-a revendicat istoria Macedoniei antice, potrivit AFP. În special, cea a doi mari regi ai săi, Filip al II-lea al Macedoniei (382 - 336 î.Hr.) și fiul său Alexandru cel Mare (356 - 323 î.Hr.). Or, centrul regatului lor era pe teritoriul actual al regiunii Macedonia din nordul teritoriului grec. De atunci, Atena refuză Skopje dreptul ca țara să se numească Macedonia și, până când cazul nu este soluționat, se opune aderării acesteia la Uniunea Europeană și NATO.

Între timp, Macedonia are un nume provizoriu, recunoscut de ONU: FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). În mod curent, grecii se referă în general la „Skopje”, actuala capitală a fostei republici iugoslave. De partea greacă, disputa asupra numelui a început în 1992, cu un milion de persoane - 1/10 din populația greacă - pe străzile din Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia și capitala regiunii elene Macedonia.

Echipa feminină de handbal a Greciei, sancționată după ce a refuzat să joace împotriva echipei Macedoniei, desemnată sub acest nume

În 2016, ministrul pentru Migrație, Yiannis Mouzalas, a fost amenințat cu demiterea după ce a lăsat să-i scape cuvântul „Macedonia” la televiziune pentru a desemna țara vecină. Mouzalas a trebuit să prezinte scuze oficiale „pentru această eroare care nu reflectă poziția mea și convingerile mele despre FYROM”. Marți, echipa feminină de handbal a Greciei a fost sancționată după ce a refuzat să joace la Skopje, în cadrul Campionatului European, împotriva echipei Macedoniei, desemnată sub acest nume. „Potrivit acordului (ONU) din 1995, FYROM nu poate aparține marilor federații decât sub numele său provizoriu”, a amintit Ministerul de Externe grec.

"Problema este: care e prețul pentru a intra în acest club (UE - n.r.)?"

De partea macedoneană, sub conducerea ex-premierului de dreapta Nikola Gruevski, autoritățile au jucat cartea naționalismului. Astfel, în 2006, aeroportul din Skopje a fost denumit „Alexandru cel Mare”. În 2011, ridicarea la Skopje a unei statui ecvestre monumentale a lui Alexandru cel Mare a pus paie pe foc. Sub presiune internațională, monumentul a fost redenumit „Războinic pe cal”, chiar dacă este foarte clar pe cine înfățișează statuia. Mai ales că, un an mai târziu, autoritățile au recidivat cu o statuie uriașă dedicată lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare.

Schimbarea de ton a venit după venirea lui Zoran Zaev la conducerea guvernului. El a estimat că țara sa ar putea provizoriu să „devină membră a NATO sub numele de FYROM”. El a vorbit la telefon cu omologul său grec, Alexis Tsipras. Ministrul de Externe macedonean, Nikola Dimitrov, a efectuat o vizită la Atena în 14 iunie și omologul său elen, Nikos Kotzias, este așteptat la Skopje la sfârșitul lunii august. Există o „anumită mobilizare”, remarcă o sursă diplomatică greacă, menționând „unele semne” de bunăvoință din partea Skopje. Dar trebuie de acum „să așteptăm faptele”. "Grecia poate rămâne pe aceeași poziție timp de două secole. Trebuie să găsim o soluție pentru deblocarea procesului de integrare în NATO și UE", explică, sub rezerva anonimatului, un înalt responsabil al SDSM, partidul premierului Zaev.

Dar, avertizează el, în această mică țară fragilă, va fi nevoie de găsit „un consens” politic și validarea alegerii printr-un referendum. "Problema este: care e prețul pentru a intra în acest club?", rezuma Toni Deskoski, profesor de drept la Skopje. "Ce nume ar fi atunci acceptabil? Suntem macedoneni, nu ne-am putea numi altfel", susține Mirjana Jovanovska, doctor stomatolog de 47 de ani. Cu toate acestea, ea recunoaște că "nu ar fi atât de teribil dacă s-ar adăuga un prefix la numele de Macedonia". În conversații se menționează „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau Macedonia „Vardarska”, după numele fluviului Vardar care traversează țara, dar de asemenea Macedonia greacă sub numele de Axios.

Actualul guvern elen nu a făcut încă propuneri, în așteptarea negocierilor pentru a-și dezvălui jocul. În 2007, Executivul elen de la acea vreme sugerase o „denumire cu prefix geografic”.