Cum sunt păcăliţi pacienţii cu cancer în fază terminală

14:36:07 / 21 Mai 2014

sanatate,sanatate!

Acest obicei prezentat In articol,se practica in toate spitalele din Romania,inclusiv la Spitalul judetean Constanta,la sectia de ATI,unde pacientii sunt legati de paturi la maini si picioare cu tifon.Pacientul este lasat sa se zbata de durere legat si fara sa I se dea un strop de apa.Ti se da o hartie cu medicamentele pe care trebuie sa si le cumpere pacientul,fara parafa medicului,si habar nu ai daca I se administreaza sau nu.Cadrelor medicale, care supun pacientii la umilinte si ii lasa sa moara cu zile,ar trebui sa li se retraga dreptul de a profesa.Degeaba esti un intelectual,daca na ai caracter,daca parintii,familia din care faci parte,scoala aceea multa pe care ai facut-o,societatea in care traiesti nu a reusit sa iti insufle niste valori morale!