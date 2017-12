Cum sunt ţepuite spitalele din România?

Chiar dacă spitalele din România respectă ca la carte prevederile contractuale semnate cu Casa de Asigurări de Sănătate, unităţile sanitare cu paturi, implicit asiguraţii români continuă să fie înşelaţi de autorităţile centrale, fără nicio reţinere. Cum sunt spitalele noastre ţepuite? Simplu şi fără „perdea”. Explicaţia vine din partea unui manager de spital care a reuşit să termine primul semestru al anului în curs fără niciun leu datorie, în actualele condiţii de criză economică. Ce-i drept, cu sacrificii şi din partea pacienţilor, care au simţit cel mai bine acest lucru, în unele situaţii ei fiind nevoiţi să-şi cumpere unele tratamente sau materiale sanitare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa este una dintre puţinele unităţi sanitare din ţară care a reuşit performanţa să nu înregistreze nicio datorie în şase luni de criză, potrivit managerului dr. Dan Căpăţână. „Nu avem nicio datorie şi nici nu avem facturi neachitate peste data scadentă”, susţine managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţul Constanţa. Mai mult decât atât, explică managerul, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este datoare spitalului de urgenţă constănţean cu suma de 1,1 milioane lei. „Noi am produs servicii medicale de 8,2 milioane lei, deşi, potrivit contractului pe care l-am semnat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, suma trebuia să fie de 7,1 milioane lei”, spune managerul. Nici pomeneală ca SCJU să recupereze suma obţinută peste contract. Unde se duc aceşti bani? În niciun caz în sistemul sanitar, situaţie tot mai evidentă, dacă luăm în calcul faptul că, în ultima perioadă, finanţatori importanţi în Sănătate sunt chiar asiguraţii din România care au ghinionul să se îmbolnăvească. „Dacă am intra în posesia întregii sume, cu siguranţă am putea să asigurăm tot necesarul pacienţilor, astfel că ei n-ar mai fi nevoiţi să cumpere unele medicamente şi materiale sanitare”, spune dr. Căpăţână.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, RĂU PLATNIC Managerul a completat că singurele „zone” cu datorii sunt cele legate de programele naţionale, datornic fiind de fapt Ministerul Sănătăţii (MS), el fiind forul răspunzător de achitarea acestor facturi. „În iulie am primit banii pentru facturile din noiembrie”, susţine managerul. Din fericire, medicamentele pentru bolnavii care beneficiază de facilităţile programelor naţionale au fost achiziţionate, astfel că ei n-au avut de suferit. Singurii care sunt puşi „pe aşteptare” sunt furnizorii. „Deocamdată nu au spus nimic. Ştiu că banii vin de la Ministerul Sănătăţii şi că noi nu avem nicio vină”, a mai spus dr. Căpăţână. MS trebuie să aloce SCJU suma de două milioane lei, bani care trebuie achitaţi către furnizori.