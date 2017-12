Cum va fi vara lui 2017?

Meteorologii estimează că vara lui 2017 va fi una călduroasă și cu precipitații slabe cantitativ în ultimele două luni de vară. Și totuși, specialiștii spun că ”trebuie să privim cu rezerve aceste informații și să urmărim evoluția și informațiile meteorologice prin acele prognoze de până la două săptămâni, care sunt publice pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, astfel încât, în termen de două săptămâni, se încearcă adaptarea fiecărei perioade favorabile pentru agricultură și orice alt domeniu”. ”Dar chiar și cu un grad de realizare mediu de 60-65% al acestor informații ne putem face o imagine, cel puțin pentru fermieri, a ceea ce urmează în următoarea perioadă astfel încât să decidă ce soiuri să cultive”, a spus directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei, sărbătorită în fiecare an la 23 martie. Acesta a explicat, citată de Agerpres, că estimările sezoniere de la Centrul European pentru Prognoză pe Medie Durată indică pentru lunile martie - mai 2017 cantități de precipitații apropiate de mediile multianuale în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul teritoriului acestea vor prezenta o tendință spre excedent. Estimările de precipitații pentru iunie 2017 sunt apropiate de mediile multianuale în regiunile centrale și nordice, iar în restul teritoriului acestea vor prezenta o tendință spre deficit. Mateescu susține că estimările sezoniere de la Centrul European pentru Prognoză pe Medie Durată indică pentru vara lui 2017 temperaturi medii apropiate de normele climatologice în luna iunie și peste acestea în lunile iulie și august, îndeosebi în zonele sudice, sud-estice și local în cele vestice. Potrivit acesteia, anul 2016 la nivel global a fost deja validat ca fiind cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice, mai cald decât anul anterior cu aproape 0,2 grade Celsius. De fapt, ultimii trei ani au fost detronați la rând prin anii următori consecutivi. Analiza realizată din 1961 și până în prezent arată că, din 1998 și până în prezent, s-au înregistrat abateri termice pozitive față de media climatologică multianuală a perioadei climatice de referință, 1961 - 1990, din care în cinci ani consecutivi, respectiv 2012 - 2016, au fost abateri de peste 1,5 grade Celsius. Anul 2015 a înregistrat o abatere termică pozitivă de aproape 2 grade C.