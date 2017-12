Cum va fi vremea astăzi și mâine la Constanța?

După mai multe zile friguroase, în următoarele zile vom avea parte, la Constanța, de vreme care se încadrează în limitele normalului pentru această perioadă din an, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Astăzi, deşi temperaturile vor creşte uşor față de zilele trecute, vremea se menţine rece. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul intervalului, când vor mai fi condiţii pentru fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafale ce vor depăşi 55 - 65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 3 grade C, iar cele minime între -7 şi -3 grade C. Mâine, temperaturile continuă să crească, vremea devenind normală termic pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 6 grade C, iar cele minime între -3 şi -1 grad C.