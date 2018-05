Cum va fi vremea de 1 Mai pe litoral?

Dacă vă pregătiți să faceți plajă de 1 Mai, ar fi bine să știți că vremea va fi destul de capricioasă, așa că s-ar putea să trebuiască să vă luați, pe lângă costum de baie, și umbrelele sau pelerinele de ploaie. Prognoza transmisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele săptămâni arată că, la Constanța, în jurul datei de 1 Mai sunt așteptate ploi. Nici până atunci veștile nu sunt îmbucurătoare. Potrivit ANM, între 21 și 23 aprilie vom avea parte de vreme mai rece decât în mod obişnuit, cu media regională a temperaturilor maxime între 10 şi 13 grade C, iar cea a minimelor de 2 - 4 grade C. Între 24 şi 27 aprilie, procesul de încălzire va aduce la 19 grade C media maximelor diurne, respectiv la 9 - 10 grade C pe cea a minimelor nocturne. Ulterior, valorile termice medii vor fi apropiate de cele normale, cu maxime ce se vor situa între 17 şi 19 grade C şi minime în jur de 10 grade C. Probabilitatea pentru apariţia ploilor slabe va fi mai ridicată între 21 și 23 aprilie şi între 26 și 30 aprilie. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.