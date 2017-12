Cum va fi vremea în ajun de Crăciun

Dacă ieri vremea s-a răcit considerabil în toată țara, au fost ninsori în Maramureş, Transilvania, Crişana şi Banat, în sudul ţării precipitaţii mixte și au existat intensificări ale vântului, vremea schimbă din nou foaia. Doar astăzi vor mai fi ceva ninsori la munte și vor mai fi precipitații mixte în regiunile nordice. Însă mâine și miercuri, 24 decembrie, așteptăm vreme în general frumoasă, cu soare, puțină lapoviță la munte și câțiva stropi de ploaie în nordul și centrul țării. În rest, atmosfera va fi însorită. Dacă astăzi, la Constanța, maximele zilei se vor încadra între 4 și 6 grade C, de mâine vremea se încălzește și devine caldă pentru această perioadă - maximele vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C, iar minimele între 2 și 6 grade C. Miercuri, 24 decembrie, vom avea temperaturi chiar și de 15 grade C, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Mai exact, pe litoral, maximele se vor încadra între 12 și 15 grade C, iar minimele între 1 și 7 grade C.