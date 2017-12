Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun, la Constanța?

Pentru următoarele 3 zile meteorologii anunță vreme în ușoară încălzire la Constanța. Astfel, pe 22 decembrie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 1 și 3 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -6 și -1 grad C. Pe 23 decembrie, temperaturile maxime vor crește până la 5 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul -4 și 0 grade C. În Ajunul Crăciunului, maxima va atinge tot 5 grade C, iar temperaturile minime se vor situa în intervalul -5 și 0 grade C. În toate cele 3 zile, la data prognozei meteo nu sunt anunțate precipitații. Vom vedea printre nori și razele soarelului.