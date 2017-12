Cum va fi vremea în minivacanța de Rusalii?

Meteorologii au veşti bune pentru minivacanţa de Rusalii. Ne așteaptă vreme frumoasă și însorită în zilele următoare. Doar sâmbătă, 30 mai, va fi ceva mai răcoare, însă treptat vremea se va încălzi, așa că la sfârșitul minivacanței vom putea chiar să ne lăudăm cu un bronz de sfârșit de mai. Sâmbătă, în Dobrogea, cerul va fi variabil, parțial însorit. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 24 de grade Celsius, iar cele minime între 11 şi 16 grade C. Duminică, 31 mai, temperaturile vor mai crește, așa că mercurul din termometre va ajunge până la 27 de grade C. Luni, 1 iunie, cerul va fi variabil și soarele ne va bucura cu prezența sa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade C, iar cele minime între 13 și 19 grade C.