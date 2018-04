Cum va fi vremea în Sâmbăta Mare, la Constanța?

Meteorologii anunță vreme frumoasă la Constanța, în următoarele 3 zile, cu excepția zilei de vineri, când temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute. Astfel, joi, 5 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 6 și 8 grade C; va fi o zi însorită. Vineri, 6 aprilie, în schimb, mercurul în termometru va scădea, astfel că maximele nu vor mai depăși 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 9 grade C. Sâmbătă, 7 aprilie, în ajunul Învierii Domnului, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 19 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 6 și 9 grade C. Nu sunt anunțate precipitații. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.