Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni?

Reprezentanții Centrului Meteorologic Regional Dobrogea ne dau vești bune. Astăzi, vremea va fi frumoasă, apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade C, iar cele minime între -5 şi 2 grade C. Și mâine, vremea va fi în general frumoasă, normală termic. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab şi moderat, iar izolat va fi ceaţă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade C, iar cele minime între -4 şi 2 grade C. Joi, 15 ianuarie, vremea se menţine normală termic, în general frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 3 şi 6 grade C, iar cele minime între -5 şi un grad C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

MAI CALD DECÂT ÎN MOD NORMAL

Și de joi încolo, vremea va fi mai frumoasă decât ne-am fi așteptat. Valorile termice prognozate de meteorologi vor fi, în general, peste cele specifice perioadei, atât pe durata zilei, cât și pe timpul nopților, în următoarele două săptămâni. Abia începând din 18 ianuarie va crește probabilitatea de apariție a precipitațiilor mixte în majoritatea regiunilor, dar și a ninsorilor în zona montană, potrivit prognozei valabile pentru perioada 13 - 25 ianuarie 2015, publicată, ieri, de ANM. La Constanța, vremea va fi relativ caldă pe parcursul zilelor, când vor fi valori de 4 şi chiar 7 grade C, în medie, cu mult peste ce ar fi normal să se înregistreze în luna ianuarie. Regimul termic nocturn va avea ușoare oscilații, astfel că în nopțile cele mai reci de la începutul intervalului de prognoză vor fi, în medie, temperaturi în jurul a -3 grade C, în celelalte nopți fiind de așteptat valori între -2 și un grad C. Până în jurul datei de 19 ianuarie nu se vor semnala precipitații, apoi probabilitatea de apariție a acestora va crește.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE?

La munte, regimul termic se va situa, în general, peste cel climatologic specific, cu ușoare oscilații de la o zi la alta, astfel că valorile maxime vor fi în medie între 0 și 4 grade, posibil mai scăzute între 19 și 21 ianuarie. Minimele nocturne se vor situa între -6 și -3 grade, în medie, temperaturi mai scăzute fiind posibile în primele nopți, dar și în jurul datei de 20 ianuarie. Probabilitatea pentru precipitații, predominant sub formă de ninsoare, va crește după 18 ianuarie. Estimarea temperaturilor este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, menționează ANM.