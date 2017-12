Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Regimul termic va fi oscilant în următoarele două săptămâni. Marți, 16 februarie, va fi foarte cald în Dobrogea, cu temperaturi medii diurne ce vor urca până la 18 grade Celsius. După aceea, temperaturile vor începe să scadă și va ploua, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 28 februarie. Meteorologii spun că, marți, abaterile pozitive față de mediile climatologice specifice perioadei vor fi de aproximativ 13 grade C. De miercuri, 17 februarie, temperaturile vor scădea accentuat și vor ajunge la medii în timpul zilei de 8 grade C și în timpul nopții de 3 grade C, valori mai apropiate de cele obișnuite în a doua decadă a lunii februarie. Regimul termic nu se va modifica semnificativ până la sfârșitul intervalului de prognoză. Probabilitatea de apariție a ploilor slabe va fi mai ridicată în 19 și 20, precum și după 23 februarie. Dacă vreți să plecați la munte în această perioadă, ar fi bine să știți că și acolo va fi mai cald decât în mod normal. Mediile temperaturilor diurne vor scădea însă treptat și vor ajunge la 0 grade C în 20 și 21 februarie. Ulterior, vor mai crește puțin și se vor menține în jurul valorii de două grade. Vor predomina ploile până pe 19 februarie, apoi se vor semnala mai ales ninsori și lapoviță.