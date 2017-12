Cum va fi vremea în următoarele trei zile?

”Abia aștept să vină odată vara, m-am săturat de frig!”, sunt cuvintele pe care le auzim tot mai des în orașul de la malul mării. Însă, deși majoritatea visăm la distracțiile din toiul verii și la o bălăceală în mare, vremea ne deschide ochii, arătându-ne că trăim în prezent, iar iarna nu are de gând să ne părăsească prea curând. Astăzi, cel puțin, vremea va fi deosebit de rece în toată Dobrogea, mai ales noaptea şi dimineaţa, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, dar va mai prezenta unele înnorări în estul Dobrogei, unde izolat va fulgui. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 şi -1 grad Celsius, iar cele minime între -9 şi -5 grade C. Mâine se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale la începutul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 şi 0 grade C, iar cele minime între -8 şi -4 grade. Joi, 19 februarie, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult noros după-amiaza şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Pe arii extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 6 grade, iar cele minime între -2 şi 1 grad. Totodată, izolat va fi ceaţă.