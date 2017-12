Cum va fi vremea în următoarele zile

Meteorologii ne aduc vești bune. Vremea va fi plăcută în următoarele zile în Dobrogea, cu multe perioade însorite, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi, vremea va fi în general frumoasă. E drept că pot să apară ceva înnorări, însă șansele de ploaie vor fi extrem de reduse. Temperaturile vor urca până la 28 de grade Celsius. Mâine, atmosfera va fi plăcută, cu cer variabil. Maximele se vor situa între 24 și 28 de grade C, iar minimele între 16 și 20 de grade C. Și miercuri, 1 iulie, perioadele cu soare vor alterna cu cele cu nori, iar maxima zilei va fi de 29 de grade C. În ceea ce privește temperaturile minime, ele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C.