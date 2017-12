Cum va fi vremea în următoarele zile?

Pentru următoarele zile, vremea va cunoaște un proces de răcire accentuată, la malul Mării Negre. De Sf. Andrei, respectiv pe 30 noiembrie, temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 și -2 grade C, iar maximele se vor situa în intervalul -1 și 2 grade C. Prima zi calendaristică de iarnă este la fel de geroasă. Astfel, minimele vor fi cuprinse în intervalul -3 și 0 grade C, iar maximele în intervalul 1 - 4 grade C. A doua zi de iarnă va aduce o ușoară încălzire, astfel minimele vor fi cuprinse în intervalul -3 și 0 grade C, iar maximele între 4 și 9 grade C. În această zi sunt anunțate și precipitații mixte.