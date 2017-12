Cum va fi vremea în următoarele zile

Începutul de săptămână vine cu vreme frumoasă, numai bună de plimbare și, de ce nu, puțină plajă. Pentru Dobrogea, meteorologii Centrului Regional susțin că astăzi vom avea parte de un cer variabil, condițiile de ploaie fiind totuși scăzute. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 25 de grade C, iar minimele se vor încadra între 12 şi 15 grade C. Și marți va fi frumos, temperaturile ajungând până la 26 de grade C, iar minimele vor fi între 11 și 15 grade C. A treia zi a săptămânii va fi și ea plăcută din punct de vedere termic. Nu vom vedea nori pe cer, iar vântul nu ne va da bătăi de cap. Cu maxime de 26 de grade C vom putea să facem o ”baie de soare”. Însă până vom face baie în apa mării vom mai avea de așteptat, ea fiind în continuare rece. Minimele vor fi între 12 și 16 grade C. Joi, 21 mai, va fi la fel de cald ca și miercuri, fără șanse de ploaie.