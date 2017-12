Cum va fi vremea în următoarele zile?

Vreme închisă, precipitații mixte și vânt care va sufla slab sau moderat - cam acestea sunt fenomenele meteorologice cu care ne vom confrunta în următoarele zile la Constanța. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, în județ, vremea se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când pe arii restrânse vor fi precipitaţii mixte, slabe cantitativ. Vântul va sufla moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 9 grade Celsius, iar cele minime între -3 şi 0 grade C. Mâine, vremea va fi în general închisă şi va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros şi local vor fi precipitaţii mixte, slabe cantitativ. Vântul va prezenta intensificări ziua, apoi va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 5 grade C, iar cele minime între -2 şi 1 grad C. Joi, 19 martie, vremea se menţine în general închisă şi rece. Cerul va fi mai mult noros şi local vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade C, iar cele minime între 0 şi 4 grade C.

VREMEA ÎN URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI Potrivit prognozei meteo publicate de ANM pentru perioada 17 - 29 martie, în zona Dobrogei, după data de 19 martie, valorile termice vor creşte şi vor ajunge la 10 - 12 grade C, pe 22 martie. Temperaturile se vor menţine la aceste valori şi pe parcursul celei de-a doua săptămâni de prognoză. Atunci vor fi posibile ploi slabe în fiecare zi.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE? Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit între 18 şi 20 martie, când temperaturile medii diurne vor fi negative, iar cele nocturne se vor apropia de pragul gerului. În restul intervalului, valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice şi se vor încadra, în medie, între 2 şi 4 grade ziua, şi între -6 şi -3 grade C în timpul nopţilor. În primele două zile vremea va fi în general frumoasă, apoi vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în intervalul 18 - 19 martie şi după data de 22 martie.