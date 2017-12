Cum va fi vremea în weekend

Vom avea un weekend specific zilelor de toamnă, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vineri, 23 octombrie, în Dobrogea este posibil să plouă. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade Celsius, iar minimele între 6 și 9 grade C. Sâmbătă, 24 octombrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat, iar maxima va ajunge până la 16 grade C. Minimele se vor încadra între 6 și 10 grade C. Duminică, 25 octombrie, vremea se va mai încălzi, astfel că temperaturile maxime se vor situa între 14 și 17 grade C. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 11 grade C.

