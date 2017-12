Cum va fi vremea în weekend, la Constanța?

Meteorologii anunță pentru weekend, la Constanța, vreme cu temperaturi ridicate, dar și cu precipitații slabe cantitativ. Vineri, 12 mai, cerul va fi temporar noros, va ploua cu averse și vor fi descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 19 grade C, iar minima de 11 grade C. Sâmbătă, 13 mai, cerul va fi temporar noros, va continua să plouă slab; temperatura maximă nu va mai trece de 18 grade C, iar minima va fi de 13 grade C. Și duminică, 14 mai, va continua să plouă slab, la Constanța. Mercurul în termometru va mai crește puțin, astfel că maxima va ajunge la 22 de grade C, iar minima la 15 grade C.