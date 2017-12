Cum va fi vremea în weekend, la mare

După mai multe zile caniculare, în care în toată România s-au înregistrat temperaturi extreme, în sfârșit vremea se răcorește. Însă, odată cu temperaturile care își revin la normal, vin și ploile, însoțite de descărcări electrice. Pe litoral, astăzi, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros ziua, când vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 27 de grade Celsius, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 23 şi 25 de grade. În weekend, în schimb, vom avea parte doar de soare. Mâine, temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade C, iar cele minime între 14 și 20 de grade. Duminică, 12 iulie, va fi o zi frumoasă, numai bună de plajă. Maximele se vor situa între 25 și 28 de grade C, iar minimele între 15 și 21 de grade C.