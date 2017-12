Cum va fi vremea în weekend?

Meteorologii ne dau vești bune și ne anunță că vremea se îndreaptă începând de astăzi. În Dobrogea, chiar dacă vom mai avea parte de înnorări, soarele va fi destul de generos și scăpăm de ploi, iar maximele termice vor ajunge până la 24 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Tot astăzi, minimele vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C. Mâine, vor fi atât perioade cu soare, cât și cu cer înnorat, iar timpul va fi potrivit pentru plimbări în aer liber. Maximele, puțin mai scăzute decât astăzi, se vor opri la 23 de grade C, iar minimele se vor situa între 9 și 13 grade C. Duminică, 10 mai, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade C, iar minimele între 9 și 12 grade C.