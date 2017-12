Cum va fi vremea la început de octombrie

În următoarele zile, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în toate regiunile țării. Astăzi vor fi în Dobrogea maxime situate între 13 și 18 grade Celsius și minime între 8 și 14 grade C, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Valorile termice vor continua să scadă, astfel că mâine vor fi maxime cuprinse între 12 și 17 grade C. Totodată, pentru astăzi, ANM a transmis o informare de ploi în general moderate cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece, valabilă de la ora 10.00 până la ora 21.00. În intervalul menţionat, în sud-estul țării cantităţile de apă vor depăşi 15 - 20 l/mp. În sudul Moldovei, Bărăgan şi Dobrogea, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 55km/h.

PROGNOZA PE DOUĂ SĂPTĂMÂNI Deşi meteorologii spun că va fi destul de rece pentru sfârşitul de septembrie, începând din 1 octombrie vremea se va încălzi. Între 4 și 7 octombrie, mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse între 20 şi 22 de grade Celsius în Dobrogea, se arată în estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 28 septembrie - 12 octombrie. Asemănătoare va fi şi evoluţia minimelor termice nocturne, care vor scădea între 28 septembrie şi 1 octombrie până la o medie de 10 grade C, apoi vor creşte spre 12 - 13 grade C. După 8 octombrie, atât temperaturile diurne, cât şi cele nocturne vor scădea uşor şi vor deveni normale pentru această perioadă din an, adică vor fi medii ale maximelor în jur de 19 de grade C şi ale minimelor de 11 - 12 grade C. Săptămâna viitoare pot fi ploi slabe şi pe arii restrânse, pe 6 și 7 octombrie.