Cum va fi vremea la mare în următoarele zile?

Meteorologii anunță pentru următoarele zile vreme călduroasă la mare, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade C; așa că trebuie să aveți grijă să nu vă stricați concediul și să ascultați sfaturile medicilor. Mai exact, nu vă expuneți la soare între orele de vârf și hidratați-vă cu cel puțin 2 litri de lichide (de preferat apă). Trebuie știut că berea deshidratează! În cazul în care sunteți nevoiți să mergeți afară la orele amiezii, este bine să aveți capul acoperit, să purtați ochelari de soare și să alegeți haine deschise la culoare, din fibre naturale.

3 ZILE CU MAXIME DE 35 DE GRADE C Vineri, 11 august, se anunță temperaturi maxime cuprinse între 29 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 19 și 25 de grade C. Nici pentru zilele de sâmbătă și duminică nu sunt anunțate modificări. Maximele vor fi cuprinse tot între 29 și 35 de grade C, iar minimele între 19 și 24 de grade C.