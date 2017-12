Cum va fi vremea?

Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în următoarele două săptămâni, între 14 și 26 iulie. În Dobrogea, în cea mai mare parte intervalului, meteorologii spun că vremea va fi caldă, cu maxime termice ce se vor situa, în medie, între 29 şi 31 de grade Celsius. Excepţie vor face primele zile, când temperaturile diurne vor fi uşor mai scăzute şi se vor situa în jurul unei medii de 27 de grade C. În această săptămână, regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori medii situate între 16 şi 18 grade C, iar săptămâna viitoare, media temperaturilor nocturne va fi de 20 de grade C. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată astăzi, când e posibil să existe ploi însoțite de descărcări electrice, dar şi în jurul datei de 21 iulie. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.