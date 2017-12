Cum va fi vremea sâmbătă, de Sf. Parascheva?

Următoarele 3 zile se anunță frumoase la malul Mării Negre, anunță meteorologii. Joi, 12 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 9 și 14 grade C. Vineri, 13 octombrie, va fi mai cald; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade C, iar minimele vor fi între 9 și 12 grade C. Ziua de sâmbătă, 14 octombrie, când este marcată sărbătoarea Cuvioasei Parascheva, iar ortodocșii merg în număr mare la biserici, aduce o ușoară răcire a vremii; maximele nu vor mai depăși 18 grade C, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade C. Nu sunt anunțate precipitații în niciuna dintre cele 3 zile. Vom reveni cu eventualele modificări.