Cum văd profesorii subiectele de la Evaluarea Națională

Pentru a monitoriza nivelul de pregătire al elevilor de-a lungul anilor, Ministerul Educației a introdus, în urmă cu 2 ani, Evaluările Naționale din 2 în 2 ani. Astfel, elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a dau în lunile mai - iunie teste naționale care nu se trec în catalog, însă pe baza cărora cadrele didactice pot să corecteze lacunele de cunoștințe ale elevilor. Primii care au susținut evaluările sunt elevii claselor a VI-a, care au dat luni proba la Limbă și comunicare, iar marți, la Matematică și Științe. La prima probă, aproape 1.000 de elevi din județul Constanța au absentat, fiind prezenți 5.454 de elevi din cei 6.314 înscriși. La proba la Matematică și Științe au participat 5.913 copii de clasa a VI-a.

CUM AU FOST SUBIECTELE

Elevii care au dat marți evaluarea au considerat că subiectele au fost ușoare și unii dintre ei au rezolvat exercițiile mai repede decât timpul de 60 de minute alocat. Și profesorii de matematică au confirmat faptul că subiectele nu ar fi trebuit să-i pună în dificultate pe elevi. ”Subiectele au fost de nivel mediu, au respectat programa, au fost formulate clar și au respectat structura de anul trecut. Cele mai multe se refereau la orizontul elevilor, având aplicabilitate directă, în viața de zi cu zi, așa că au fost ușor de înțeles și rezolvat. Elevii au avut de rezolvat 15 itemi, 5 de matematică, 5 de fizică și 5 de biologie, care au fost intercalați, pentru ca elevul să lucreze nediferențiat”, a explicat inspectorul școlar de matematică din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Daniela Bălănescu. Elevii au privit cu relaxare evaluarea, întrucât nu se trece în catalog.

SUBIECTE MAI DIFICILE LA PROBA DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE?

La proba de Limbă și comunicare de luni, însă, elevii au avut nevoie de multă atenție și răbdare ca să citească și să rezolve subiectele, pentru că unele dintre acestea ar fi putut să le pună mici probleme. ”La subiectele de Limba română, gradul de dificultate nu a fost ridicat, însă textul la prima vedere de la testul 2 a avut caracter informativ și un limbaj destul de dificil - se referea la materiale auxiliare - pentru nivelul unui elev de clasa a VI-a”, a explicat profesorul de Limba și literatura română de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, prof. Luminița Belcin. Aceasta a precizat că, din cei 9 itemi de rezolvat, 6 au fost de înțelegere a textului-suport, unde au fost testate nu doar cunoștințele elevilor, ci și atenția și capacitatea de concentrare pe cerința exercițiului. ”Mai dificil a fost și faptul că au avut de realizat câteva întrebări la care să se poată răspunde doar cu „Da“ sau „Nu“, chestionar care să poată fi aplicat colegilor de clasă. Totuși, cel puțin la noi în școală nu au existat probleme. Trebuie precizat că în corectare ținem cont de toate tipurile de greșeli ale elevilor, ne uităm și la ortografie, punctuație, modul de exprimare”, a completat cadrul didactic.

SCOPUL EVALUĂRILOR

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluărilor Naţionale, rezultatele nu se afişează şi nu se trec în catalog. În schimb, profesorii trebuie să construiască planuri individualizate de învăţare pe baza cărora elevii să poată recupera materia. Rezultatele de la teste, precum şi planurile individuale sunt comunicate elevilor şi părinţilor individual, în condiţii de confidenţialitate.