Cum vor dispărea sportul și educația gratuită din Constanța! PNL este autorul!

După ce s-au văzut cu sacii în căruță, consilierii locali din Constanța tratează orașul ca pe propria jucărie. În loc să muncească în beneficiul cetățenilor, să lucreze cot la cot și să ia decizii împreună pentru comunitate, ei se ceartă cu o lipsă de maturitate ieșită din comun. Am spune că se poartă precum copiii, dar nu am vrea să îi jignim pe cei mici, care sunt de mii de ori mai înțelepți decât cei care, teoretic, ar trebui să conducă destinele municipiului Constanța. De o asemenea demonstrație de imaturitate politică și administrativă am avut parte miercuri, 31 august, când a avut loc ședința de Consiliu Local Municipal Constanța. Înainte de întrunire, liberalii au avut grijă să ne anunțe că vor vota împotriva unor proiecte care puteau schimba radical în bine viața orașului. Este vorba despre proiectele legate de preluarea în proprietatea Consiliului Local a stadionului „Farul”, Palatului Copiilor și a terenului de rugby din zona Badea Cârțan, dar și despre proiectul privind preluarea unui teren de la Ministerul Apărării Naționale, pe care Primăria are de gând să construiască un nou centru de incluziune socială.

LIPSĂ DE... CURAJ

Consilierii locali liberali nici nu au avut curajul (am folosi un termen mai dur, dar nu ne permite bunul simț) să spună singuri, cu subiect și predicat, de ce se opun acestor proiecte. A trebuit ca anunțul să fie făcut de președintele Organizației Municipale Constanța a PNL, Vergil Chițac, de altfel cel care a candidat la Primărie din partea liberalilor. Tot Chițac a refuzat postul de consilier local, pe care l-a câștigat prin votul cetățenilor. Adică Vergil Chițac nu are nicio calitate în Consiliul Local ori în Primărie, dar își permite să ia decizii privitoare la viața municipiului și chiar să le impună marionetelor sale din Consiliul Local, adică: Remus Rezeanu, Costin Avătavului, Mihaela Andrei, Adriana Arghierescu, Adriana Câmpeanu, Horia Căliminte, Victor Constantin, Ioan Solomon, Raluca Trandafir și Cristina Văsii. Pe post de explicație, Vergil Chițac a declarat că „tema aceasta, a reabilitării Palatului Copiilor, a fost rostogolită pe repede înainte, de la Consiliul Județean la Consiliul Local. De ce se insistă atât de mult pe această speță? Nu cumva încercăm să dăm satisfacție unor rechini imobiliari? Genul ăsta de chestiuni le considerăm serioase și nu le facem pe genunchi. Să facem studii de fezabilitate, o discuție publică, un deviz estimativ, de unde avem surse de finanțare pentru reabilitare”. Şi cel care a propus cele trei proiecte le consideră, cu siguranţă, serioase şi de aceea, ele sunt fundamentate şi au documentaţia completă, a arătat primarul Decebal Făgădău. Pe cale de consecinţă, PNL a devenit specialist în căutat nod în papură şi, atunci când nu îl găseşte, îl inventează. Din păcate, consilierii PNL se joacă de „consiliatul” şi politica pe banii şi pe viitorul constănţenilor.

„PUTEREA FACE, OPOZIȚIA VORBEȘTE”

Şi poate că justificarea peneliştilor nu ar fi fost greșită dacă ar fi venit și ei, măcar o dată, cu un proiect de reabilitare a obiectivelor aflate deja în patrimoniul municipiului. Sau măcar să fi venit cu o idee, să ne arate că lucrează cumva. Sau măcar să întrebe concret, la subiect, despre detalii legate de proiectele aflate în dezbatere. Până acum, tot ce am văzut la ei au fost dispute politice, multă vorbărie, scandaluri și decizii luate numai cu miză. De orice fel. Din păcate, dacă ne luăm după același Vergil Chițac, această atitudine corespunde întocmai principiilor PNL Constanța, conform cărora „atributul puterii este fapta și atributul opoziției este vorba”. Evident, e nevoie de multă vorbă pentru a obține voturi la parlamentare. Nu de alta, dar Chițac aspiră la un post de parlamentar.

„JUCĂM CUM CÂNTĂ PNL”

Cu toate că liberalii sunt destul de slab reprezentați, presiunile lor nu au rămas fără ecou. De pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local au fost retrase proiectele de hotărâre pe care „consilierii” (am utilizat ghilimelele căci ideea de „consilier” a dispărut demult din schema politică, rămânând doar un cuvânt gol de conţinut, care desemnează o funcţie) PNL au anunțat că nu le votează. „Nu renunț la proiecte, ci le dau un răgaz consilierilor liberali să se gândească la binele comunității până la ședința viitoare. La acuzații și insinuări nu răspund și nu comentez. Le solicit liberalilor să le probeze, să și le retragă sau să se pregătească de un proces”, a declarat primarul Decebal Făgădău, cel care a inițiat cele trei proiecte.

Vergil Chițac a anunțat și cum vor vota liberalii în cazul stabilirii prețului de facturare a gigacaloriei pentru iarna 2016 - 2017, care fusese stabilit de municipalitate la 250 de lei. El a spus că aleșii pe care îi mânuiește după bunul plac vor fi de acord cu această hotărâre, cu o condiție: să se asigure același preț pentru populație și în următorii patru ani. Problema este că, în lipsa unui buget aprobat (care se stabilește anual), este imposibil ca Primăria să garanteze acest lucru atâta timp. Sau poate că liberalii au puteri supranaturale și știu că în viitor nu se va întâmpla nimic... Oricum, și acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi, însă motivul nu are legătură cu liberalii și ideile lor. „Planificaserăm o rectificare bugetară, astfel încât constănțenii care sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire să aibă o predictibilitate pentru sezonul rece 2016 - 2017. Însă a fost reactivată o notificare de executare din partea Fin.Co.Ge.Ro. pentru o sumă de aproximativ 4 milioane de euro. Este vorba despre un proiect imobiliar, la care Primăria trebuia să asigure infrastructura. A trebuit să facem alte modificări la proiectul de buget, pentru a putea plăti o parte dintre datoriile pentru care puteam fi executați. Pentru moment, nu avem sursă de finanțare pentru asigurarea subvențiilor, dar sperăm că vom găsi până la sfârșitul lui septembrie”, a declarat Făgădău.