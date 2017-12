CUMPĂNA - Infrastructura din Educaţie, insuficientă

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, a declarat că localitatea pe care o conduce suferă din punctul de vedere al infrastructurii în domeniul învăţămîntului. “Nevoile comunei Cumpăna în domeniul învăţămîntului se referă la dotarea de infrastructură şcolară. Este necesar ca în comună să construim o nouă grădiniţă, pentru care aşteptăm să primim bani încă de anul trecut de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Am pregătit studiul de fezabilitate şi proiectul de execuţie, care au fost depuse, şi încă nu am început construirea acestei unităţi de învăţămînt“, a declarat Gîju. Ea a adăugat că, din acest motiv, a făcut un apel la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru a primi fonduri şi pentru a demara construcţia. Un alt proiect al administraţiei locale în domeniul educaţiei vizează dotarea şi amenajarea atelierelor din cadrul unităţilor de învăţămînt. “Avînd în vedere că la Cumpăna nu s-a aprobat amenajarea campusului şcolar, noi am revenit cu solicitarea de construire un campus şcolar, care să aibă ca şi profil turismul, agroturismul, dar şi meseria de tîmplar, meserii care se caută şi care vor exista în permanenţă. Acestea vor fi domenii în continuă dezvoltare, ele nu vor muri niciodată şi de aceea ne-am gîndit că ar fi foarte bine ca tineri din localitatea noastră să se formeze în aceste domenii, iar pentru asta avem nevoie de ateliere“, a mai spus Gîju. Deşi Cumpăna nu are în teritoriul administrativ alte sate, localitatea se extinde şi, de aceea, primarul a solicitat CJC sprijin pentru achiziţionarea unui microbuz şcolar. “Sînt foarte mulţi copii care străbat trei km pentru a ajunge la şcoală sau la grădiniţă“, a declarat Gîju. Ea a mai spus că microbuzul atît de necesar pentru transportul elevilor ar putea fi folosit şi la transportul copiilor către diferite concursuri sportive sau spectacole la care participă în alte localităţi, fără ca administraţia locală să cheltuiască fonduri importante în acest sens.