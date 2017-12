CUMPĂNA - Locuinţe sociale, construite prin voluntariat

O echipă de 14 angajaţi ai societăţii Lafarge lucrează voluntar, în acestă săptămînă, la realizarea compartimentărilor, plafoanelor şi finisajelor interioare la două imobile a căror fundaţie a fost turnată anul trecut tot prin muncă voluntară cu ajutorul fundaţiei Habitat for Humanity România. Cei 14 voluntari formează cea de-a opta echipă Lafarge care a lucrat pînă acum pe şantierele Habitat for Humanity din România, ei venind în acest moment în ajutorul a două familii aflate în nevoie de o locuinţă în comuna Cumpăna. Lafarge România şi Habitat for Humanity România au semnat, în septembrie 2008, un nou parteneriat pe următorii cinci ani. Acesta reprezintă angajamentul comun de a contribui la construirea sau renovarea de locuinţe în comunităţile unde există filiale Habitat, cu scopul de a asigura familiilor selectate de organizaţie, o locuinţă sigură, decentă şi accesibilă ca preţ. „Din 2003 pînă în 2012, valoarea totală a contribuţiei materiale, financiare, în muncă voluntară, în donaţii de unelte şi echipamente de lucru, va reprezenta aprox. 300.000 de euro. Ambiţia noastră este să promovăm Habitat for Humanity încît mai multe comunităţi în care ne desfăşurăm activitatea şi, după modelul celei mai tinere filiale Habitat, cea din Cumpăna, vrem să generăm, prin exemplul societăţii şi cel personal al oamenilor noştri, multiplicarea actelor de voluntariat şi implicare socială\", a declarat directorul de Comunicare Lafarge România, Camelia Săvoiu. Anual, se organizează şi sînt implicate în şantiere de construcţie Habitat cîte două echipe de voluntari Lafarge. Se ţinteşte, astfel, o participare minimă de 15% din rîndul propriilor colaboratori, obiectiv care va ridica la peste 250 de participanţi numărul total al voluntarilor Lafarge în primii zece ani de parteneriat. „Voluntarii Lafarge prezenţi în această săptămînă pe şantierul de la Cumpăna au realizat în condiţii de securitate lucrările de construcţie în folosul a două familii nevoiaşe. Angajaţii companiei au reuşit să depăşească volumul de lucru estimat şi astfel să grăbească mutarea beneficiarilor în condiţiile proprii unui trai decent”, a spus director Habitat for Humanity Cumpăna, Iulia Mercaş. Pe lîngă materiale de construcţii: ciment, agregate, plăci gips-carton şi ipsosuri, mai multe echipe de voluntari formate din angajaţii societăţilor Lafarge din România de la toate nivelele vor contribui la construirea locuinţelor, promovînd prin exemplul lor responsabilitatea civică şi voluntariatul personal şi organizaţional. Potrivit parteneriatului, în următorii cinci ani, aprox. 130 de angajaţi Lafarge vor munci pe şantierele Habitat.