Cumpăna şi Limanu au primit distincţia de sat frumos

Membrii fondatori ai Asociaţiei Cele Mai Frumoase Sate din România (AFSR) au oferit, ieri, certificate de sate frumoase pentru satele româneşti tradiţionale, în cadrul unei ceremonii organizate la Muzeul Satului din Bucureşti. Cei premiaţi au primit din partea Asociaţiei şi panouri cu sigla acesteia, AFSR, pentru a le posta la intrarea în localitate. Înmânarea acestor certificate reprezintă recunoaşterea naţională şi internaţională a patrimoniului rural deosebit: case şi gospodării specifice, tradiţii şi obiceiuri bine păstrate, artă populară etc. În cadrul evenimentului au avut loc şi un spectacol în care au fost prezentate obiceiuri şi tradiţii din cele mai frumoase sate din România, precum şi o degustare de produse tradiţionale din aceste locuri. Printre satele premiate duminică s-au numărat şi comunele Limanu şi Cumpăna, din judeţul Constanţa. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat că premiul primit se datorează în primul rând locuitorilor din Cumpăna. “Am fost cu o delegaţie de cinci gospodari din comună, oameni datorită cărora am primit acest statut de sat frumos. Prin înscrierea comunei Cumpăna în această asociaţie continuăm proiectele de infrastructură şi de atragere de investitori şi, totodată, vom menţine ansamblurile de tineret care vor duce mai departe valorile şi tradiţiile autentice dobrogene”, a declarat Mariana Gâju. Ea a precizat că, deşi există toate condiţiile pentru a deveni oraş, Cumpăna va rămâne în continuare cu statutul de comună. Asociaţia Cele Mai Frumoase Sate din România va avea un număr maxim de 200 de sate membre din toate regiunile. Pentru a adera la asociaţie, satul candidat trebuie să îndeplinească criteriile de calitate stabilite de comisia de certificare, comisie formată conform statutului de specialişti din afara organizaţiei, specialişti în dezvoltare rurală, etnologi, sociologi etc. Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate satele candidate sunt: caracterul rural, obiectivele locale turistice de valoare, casele specifice zonei, tradiţiile şi obiceiurile.