Cumpănașu nu crede „balivernele“ autorităților. Cere expertize în străinătate

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seară, că ministrul Justiţiei a transmis familiei Alexandrei că ADN-ul din oasele arse găsite de la domiciliul lui Gheorghe Dincă şi analizate de INML este al copilei. Cumpănașu explică apoi de ce nu crede „balivernele“ și „povestea de doi lei“ servite de autorități

„De-abia acum începe răzbunarea pe care cred că nimeni dintre cei care mi-au omorât nepoata şi-o doreşte. Ministrul Justiţiei l-a anunţat pe vărul meu de rezultat: se confirmă din păcate aceste date: ADN-ul Alexandrei din acea cenuşă sau ce dracu era… oase, (coincide - n.r.) cu ADN-ul părinţilor”, a declarat unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu, la Antena3.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii i-au transmis ministrului Justiţiei că ADN-ul este al Alexandrei, iar ulterior, Ana Birchall a informat familia minorei.

Ulterior, Alexandru Cumpănașu, laolaltă cu foarte multe nume sonore din social media și-au exprimat dubii serioase cu privire la rezultatul transmis de INML. Cumpănașu a scris, în acest sens, pe pagina sa de Facebook:

„APEL: Dragi oameni buni, CER jegurilor care au tinut cu procurorii care au omorat-o sa nu aiba cinismul de a cere tocmai EI sa iasa lumea in strada. Sa lase jocurile electorale si politica departe de Alexandra. Cand vom considera ca nu mai este nici o speranta, familia Alexandrei va va ruga sa aprindeti o lumanare pt ea in liniste intr-un loc nepolitizat din Bucuresti si atat. Fara lozinici si manipulari. In rest fac urmatorul ANUNT: Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi". Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura URIASA. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar INTREGI. Aici avem de a face cu o caracatita cu multi golani care au nevoie de un tap ispasitor si oprirea discutiei despre acest sistem bolnav in care oamenii simpli nu au nici o sansa la viata. Pana vom avea contraexpertiza internationala sunt obligat sa accept testul IML dar NU si povestea de 2 lei servita despre criminal, arderea trupului, etc. De asemenea este incalificabil si inexplicabil de ce initial cercetarea la fata locului s-a facut fara criminalisti, pe graba iar dupa 2 zile monstrul este transportat la Bucuresti. Adica practic timp pt intoxicari, ascuns sau plantat probe, timp crucial pt ca o retea bine organizata pana sus in statul roman sa isi "puna lucrurile in ordine"!!!!! Pt mn acum este INCEPUTUL luptei pt Alexandra si aflarea adevarului!#112vreausatraiesc!. Va rog sa fiti alaturi de mine in continuare in aceasta batalie pt copiii nostri!

Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) a transmis către DIICOT raportul de expertiză medico-legală antropologică privind examinarea materialului osos şi dentar identificat în urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa lui Gheorghe Dincă.

Totodată, anchetatorii au identificat, în urma percheziţiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dincă, alte fragmente osoase şi probe biologice care urmează a fi analizate din punct de vedere genetic şi antropologic, informează reprezentantul DIICOT. Percheziţia va fi reluată sâmbătă.