Cumpara panouri fotovoltaice de la Voltech, specialistul in energie solara!

Spre deosebire de combustibilii fosili, energia solara este disponibila intr-o masura practic nelimitata, este neutra in carbon si gratuita. Sistemele moderne de incalzire pot fi combinate cu panouri solare, facand sistemele solare de incalzire disponibile pentru incalzirea apei calde sau pentru a alimenta caldura suplimentara in circuitul de incalzire.

Utilizarea radiatiei solare ca energie termica este cunoscuta sub numele de incalzire solara termica. Acest lucru nu trebuie confundat cu fotovoltaica, care este producerea de energie electrica folosind lumina soarelui. Marile oportunitati de utilizare a energiei solare au fost recunoscute de mult: tehnologia noastra testata s-a dovedit a fi excelenta de-a lungul anilor.

Beneficiile incalzirii solare:

-Cantitati nesfarsite de energie, gratuit;

-Fara emisii de CO2 in timpul functionarii;

-Economii de cost: mai putina energie remarcabila pentru incalzirea apei, mai putina energie remarcabila pentru incalzirea spatiului;

-Consum redus de combustibili fosili;

-Sistemele solare termice pot fi integrate in sistemele existente;

-Sistemele moderne functioneaza eficient chiar si iarna.

Cum functioneaza incalzirea solara

Sistemul solar termic functioneaza, in principiu, ca un furtun intunecat de gradina intins la soare. Suprafata furtunului absoarbe lumina soarelui si, in special, radiatia de caldura, astfel incat apa din acesta sa fie incalzita. Incalzirea solara functioneaza in urmatorii pasi:

-Colectoarele absorb lumina soarelui prin absorbant. Aici se incalzeste un fluid purtator de caldura special.

-O pompa transporta fluidul catre schimbatorul de caldura al depozitului solar.

-Acolo, energia termica este transmisa unui rezervor de stocare.

-In cazul in care radiatia solara este insuficienta pentru a incalzi apa, un sistem conventional de incalzire va incalzi rezervorul de stocare la temperatura setata dorita.

-Un sistem solar termic furnizeaza in functie de media anuala de proiectare aproximativ 60% din energia necesara pentru a satisface nevoile de apa calda.

Utilizati energia solara pentru sustinerea incalzirii

In plus fata de productia de apa calda menajera, fluidul incalzit in colectoare poate fi utilizat pentru a sustine incalzirea apei calde menajere. Aceasta metoda ofera un sprijin interesant pentru functionarea unitatii de incalzire si ofera un potential semnificativ de economisire. Astfel, chiar si cu temperaturi moderate, unitatea de incalzire poate ramane adesea oprita datorita suportului de incalzire solara.

Miezul acestei solutii este un cilindru combinat, un cilindru tampon combinat cu o unitate de apa calda menajera. Daca exista suficienta radiatie solara, fluidul continut in sistemul de incalzire va incalzi apa dintr-unul din cilindri prin schimbatorul de caldura inferior. In caz de scadere a temperaturii, daca faceti o baie sau un dus lung, atunci unitatea de incalzire va fi pornita dupa cum este necesar prin intermediul celui de-al doilea circuit. Apoi va sprijini incalzirea suplimentara a apei.

Energia solara este o sursa de energie regenerabila 100% curata. Reduce dependenta de petrol, carbune si gaze naturale pentru producerea de electricitate. Acesti combustibili fosili produc emisii nocive care afecteaza calitatea aerului, a apei si a solului si sunt responsabile de incalzirea globala. Se estimeaza ca intre 2000 si 2065, Pamantul va pierde mai multe specii de plante si animale pana la disparitie decat in ultimii 65 de milioane de ani combinate. Aceasta este o statistica uluitoare si una determinata in mod semnificativ de efectele gazelor cu efect de sera din combustibilii fosili.

In schimb, energia solara nu produce poluare. Puterea abundenta a soarelui ofera o sursa nelimitata de energie care nu dezbraca peisajul sau nu dauneaza stratului de ozon. Sistemele rezidentiale de energie solara reprezinta o investitie in viitorul planetei, conservand surse de energie neregenerabile si protejand mediul.

Energia solara are cel mai mic impact negativ asupra mediului in comparatie cu orice alta sursa de energie. Nu produce gaze cu efect de sera si nu polueaza apa. De asemenea, necesita foarte putina apa pentru intretinerea sa, spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, avand nevoie de 20 de ori mai multa apa. Productia de energie solara nu creeaza zgomot, ceea ce reprezinta un beneficiu major, deoarece multe instalatii solare se afla in zone urbane, cum ar fi panourile solare domestice.

Generarea propriei energii electrice inseamna ca veti folosi mai putina electricitate de la furnizorul de utilitati. Acest lucru se va traduce imediat prin economii la factura dvs. de energie. In plus, puteti castiga bani si prin vanzarea in retea a energiei electrice neutilizate pe care le-ati generat. Prin granturile oferite de panourile solare, puteti face investitia dvs. ecologica si mai benefica.

Atata timp cat este soare, energia solara poate fi desfasurata oriunde. Acest lucru este deosebit de util pentru regiunile indepartate, fara acces la nicio alta sursa de electricitate. Exista o multime de oameni in intreaga lume fara acces la electricitate.

Sistemele solare independente ar putea fi desfasurate in acele regiuni si ar putea imbunatati viata a milioane de oameni. Mai mult, energia solara este utilizata si pentru alimentarea navelor spatiale si a ambarcatiunilor.

