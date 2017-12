Cumpărăm pâinea ca pe vremuri

Începând cu 1 septembrie, am putea să cumpărăm pâinea doar din magazinele specializate, ca pe vremuri. Guvernul are în plan impunerea restricţiilor la vânzarea produselor de panificaţie, astfel că, dintre cele 150.000 de unităţi care comercializează pâine, vor rămâne doar 50.000. Guvernanţii spun că, în prezent, nu sunt respectate întocmai condiţiile de igienă, dar, pe de altă parte, prin această decizie se are în vedere şi combaterea evaziunii fiscale în acest sector. Preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, Aurel Popescu, recunoaşte că pâinea şi restul produselor de panificaţie se vând, într-adevăr, în condiţii igienico-sanitare precare şi „că a sosit momentul să intrăm în normalitate”. „Înainte de 1990 aşa era, pâinea se vindea numai în magazine specializate sau în raioane de pâine. Se va face ordine, pentru că sunt foarte mulţi care comercializează confecţii, detergenţi şi aşa mai departe şi, ca să atragă clienţii, comandă şi câteva navete de pâine. Chiar şi la sat, fiecare comerciant poate să-şi organizeze un spaţiu de câţiva metri pătraţi în care să vândă pâine separat, cu casă de marcat separată”, a declarat el.