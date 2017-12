Cumpărarea unei case în Transilvania, sursă de satisfacţii

Urmaşii lui Dracula

Chiar dacă nu este uşor pentru oricine să urmeze exemplul prinţului Charles, care a achiziţionat mai multe proprietăţi în Transilvania, cumpărarea unei case în “ţinutul lui Dracula” poate aduce multe satisfacţii, titrează cotidianul britanic “Daily Mail”. Prinţul Charles deţine mai multe proprietăţi în Transilvania, “ţinut natal al strămoşilor săi”, întrucât se spune că printre înaintaşii membrilor familiei regale britanice se numără chiar Vlad Ţepeş, care a inspirat legenda lui Dracula. Cotidianul britanic se întreabă prin ce atrage această regiune centrală a României, binecunoscută pentru “castelul lui Dracula”, satele săseşti de poveste şi impresionanţii munţi Carpaţi.

Pe piaţa imobiliară

“Este extrem de frumoasă şi mulţi o consideră o regiune aparte a României”, spune Edward Russel, care are site-ul de vânzări homesinromania.co.uk. “Transilvania are păduri, lacuri, oraşe, accesul se face uşor şi, desigur, toată lumea a auzit de ea. Speculanţii care au crezut acum câţiva ani că pot face bani uşor nu mai sunt, iar interesul britanicilor este în prezent modest, dar constant”, a continuat acesta. David Cox, agent imobiliar şi expert în investiţii imobiliare în străinătate, spune că România este o ţară emergentă, dar că există aici “o cultură puternică centrată pe proprietate”, ceea ce înseamnă că piaţa imobiliară are potenţialul de a se dezvolta pe termen lung. David Cox mai consideră că Transilvania prezintă două centre de interes pentru cumpărătorii britanici: Cluj-Napoca şi Braşov.

Cumpărători păcăliţi

Deşi Transilvania este una din cele mai bogate zone ale României, preţurile proprietăţilor de aici rămân scăzute faţă de alte locuri din Europa de Est. Cum România a intrat în UE în 2007, când multe dintre ţările vestice intrau în recesiune, nu a putut exista un interes al cumpărătorilor din afară care să determine creşterea preţurilor caselor. Vile noi cu patru dormitoare în zone rurale se vând sub 108.000 euro, conace vechi care au nevoie de o restaurare completă pot fi achiziţionate cu sume cuprinse între 24.000 şi 48.000 de euro şi chiar case mari după standardele occidentale pot fi găsite la mai puţin de 120.000 de euro. Sunt însă multe cazuri de cumpărători străini care sunt păcăliţi, potrivit cotidianului britanic. Dacă oraşele din Transilvania sunt relativ moderne, în zonele rurale nu există agenţi imobiliari şi sunt puţini profesionişti care să îi ajute pe doritori să facă o achiziţie bună sau să revitalizeze o casă în ruină. Exemplul prinţului Charles nu este uşor de urmat, dar cumpărarea unei case în “ţinutul lui Dracula” poate aduce multe satisfacţii, concluzionează “Daily Mail”.

Lucrările de restaurare la una din casele lui Charles, din satul Valea Zălanului, cea mai recentă achiziţie a prinţului în Transilvania, sunt aproape de final. Conacul cu cinci dormitoare, înconjurat de un teren de 15 hectare, va fi reşedinţa de vacanţă a prinţului când vizitează satul transilvan, dar va servi şi drept casă de oaspeţi, unde camerele vor putea fi închiriate de turişti. Prinţul Charles a dat aceleaşi întrebuinţări şi conacului său din satul Viscri, pe care l-a restaurat după ce l-a achiziţionat, în 2006, şi în care o cameră poate fi închiriată cu 43 de lire sterline (52 de euro pe noapte).