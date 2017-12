Cumpăraţi flori online?

O afacere mai puţin obişnuită este aceea a vânzării online de flori. Despre această afacere, dar şi despre riscurile sale ne vorbeşte Marius Dosinescu, director general şi fondator al grupului FlorideLux, care reuneşte mai multe florării online şi tradiţionale. „Piaţa românească de florării online este destul de incertă din punct de vedere al celor care investesc într-un astfel de business. Nefiind conştiente de gradul de dificultate ridicat pe care îl are o astfel de afacere, multe persoane fizice au investit în florării online în perioada februarie - martie, după care şi-au închis porţile din lipsa performanţei", a declarat el. Potrivit datelor firmei, FlorideLux.ro are o cotă de 25% din piaţă, iar principalii opt competitori împart 60% din aceasta. Restul de 15% din industrie revine celor 120 de florării online declarate. Dosinescu estimează că trendul pieţei online de flori este unul pozitiv, potenţialul de creştere fiind de 30-40% anual, ca urmare a încrederii tot mai ridicate pe care o au românii din mediul urban în efectuarea de tranzacţii pe internet. „Segmentul florăriilor online a avut o evoluţie spectaculoasă în primele şapte luni ale acestui an, volumele înregistrate în sistemul nostru de magazinele de pe piaţă depăşind cu 37% întregul volum realizat în 2012", a afirmat Daniel Nicolescu, directorul general al procesatorului de plăţi PayU România. Nicolescu a menţionat că valoarea medie a unei comenzi în florăriile online cu care colaborează este de 43 de euro, sumă ce s-a menţinut în perioada ianuarie 2012 - iulie 2013. Piaţa florăriilor tradiţionale a fost de aproximativ 200 milioane de euro anul trecut, realizându-se paşi importanţi către reglementare şi fiscalizare, potrivit reprezentanţilor FlorideLux.ro. Tot potrivit acestora, vânzările online de flori au crescut în primul semestru cu 10%, la aproximativ 1,5 milioane euro, şi vor ajunge la 2,5 milioane euro până la sfârşitul anului, valoare similară cu cea din 2012.