Cumpărături Oil Terminal: bijuterii din aur, poşete şi parfumuri

În timp ce pentru bugetarii de rând (funcţionari publici, profesori, doctori etc.), guvernarea portocalie a impus reduceri de cheltuieli draconice, în cazul conducerii companiilor de stat, irosirea banului public a fost literă de lege. Dovadă că măsurile de austeritate au fost aplicate de foştii guvernanţi numai populaţiei neprivilegiate stă un audit realizat de Ministerul Finanţelor referitor la activitatea Ministerului Economiei şi a instituţiilor din subordine. Auditul a fost solicitat de ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu, la preluarea mandatului. Potrivit concluziilor auditului, prezentate vineri de ministrul Economiei, companiile din subordinea instituţiei au făcut, în perioada 2009 - 2011, cheltuieli nejustificate de sute de mii de euro. Un exemplu în acest sens, prezentat de ministrul Chiţoiu, este cel al companiei constănţene Oil Terminal. „În urma verificării s-a constatat că au fost plătiţi 26.482 lei pentru bijuterii, 6.646 lei pentru obiecte din aur, butoni şi ace de cravată, 1.859 euro pentru un ceas de aur, 23.000 de lei pentru vinuri de colecţie, 2.574 euro pentru parfumuri şi 10.000 de lei pentru genţi de damă. Sumele cheltuite nejustificat vor fi imputate persoanelor responsabile”, a declarat Daniel Chiţoiu.

RĂSPUNS În replică, fostul manager general al companiei, Silviu Wagner, a declarat că toate cheltuielile au fost realizate în limitele bugetului de protocol stabilit la nivelul companiei. „Este adevărat că în 2010 a fost achiziţionat un ceas, cu ocazia unui eveniment foarte important dintr-un stat cu care România are relaţii economice. Ceasul a fost dăruit unui oficial al statului respectiv. Acesta este modul în care se susţin legăturile economice la nivel internaţional, iar Oil Terminal are clienţi internaţionali. Toate cheltuielile au fost făcute în limita bugetului aprobat şi sunt justificate”, a declarat fostul manager. În ceea ce priveşte celelalte obiecte cumpărate, el a precizat că acestea reprezintă daruri făcute partenerilor de afaceri şi celor din instituţiile cu care societatea are relaţii de colaborare, cu diferite ocazii (1 şi 8 Martie, Paşte, Crăciun etc.). „Când am preluat compania, în 2009, avea o datorie de 8,5 milioane de euro, când am predat-o, în 2012, era pe plus”, a spus Wagner.

PREJUDICIU DE 1,3 MILIARDE EURO Până în prezent, Ministerul de Finanţe a prezentat rezultatele auditului pentru 18 companii şi sucursale. La cea mai mare parte a companiilor au fost identificate cheltuieli care au încălcat procedurile legale de achiziţie şi au prejudiciat patrimoniul companiilor. Printre companiile care au cauzat această „gaură” se numără şi Hidroelectrica, care a înregistrat o pagubă de aproape 1,3 miliarde de euro din contractele bilaterale încheiate cu „băieţii deştepţi”. Deputatul PNL Alina Gorghiu i-a solicitat, public, preşedintelui suspendat, Traian Băsescu, să spună de ce nu a stopat „furtul” de la Ministerul Economiei şi a preferat să taie pensii, salarii, să reducă indemnizaţii şi să închidă şcoli şi spitale. „Cei care le spun românilor să nu vină la vot se tem de auditele efectuate. Consecinţele penale îi sperie. PDL, Traian Băsescu, clienţii lor care au avut acces la banii publici sunt interesaţi ca românii să nu se prezinte la vot. Nimeni nu-şi imaginează că Traian Băsescu nu a ştiut de lucrurile care se petrec la Ministerul Economiei”, a spus Gorghiu. Ea a adăugat că, cel mai probabil, banii sustraşi din bugetul de stat de companiile din subordinea Ministerului Economiei au fost utilizaţi „în campania electorală a PDL în alegerile locale şi probabil în campania aceasta pentru referendum, sub patronajul direct al lui Traian Băsescu”.