Cumpărături pe ultima sută de metri

Dacă majoritatea părinţilor au cumpărat rechizite cu câteva săptămâni bune înainte de începerea şcolii, sunt şi cazuri în care aceştia au preferat să aştepte până pe ultima sută de metri. Aşa se face că, în ultimele zile de dinaintea începerii noului an şcolar, magazinele sunt luate cu asalt de părinţii întârziaţi care au sperat că vor prinde reduceri mai consistente. De la cele mai ieftine până la cele foarte scumpe, de firmă, magazinele se întrec în oferte la ghiozdane, caiete, stilouri, creioane, penare, acuarele, pensule, bloc de desen, ascuţitori, creioane colorate, carioci, pixuri, lipici, radieră, set compas şi de geometrie. În ciuda reducerilor oferite la o gamă largă de produse, bugetul familiei este, oricum, uşurat cu cel puţin 200 de lei. „Vedetele” acestui an sunt, în cazul băieţilor, rechizitele cu personaje din binecunoscutul desen animat „Cars”. Un succes la fel de mare îl au şi „Mickey Mouse”, „Spidermen” sau „Batman”, chiar dacă cei mai la modă şcolari le consideră demodate. În ceea ce priveşte preferinţele fetiţelor, pe primele locuri se clasează produsele „Barbie”, „Prinţesele Disney”, „Hannah Montana” şi „Hello Kitty”. „Nu-mi propusesem să cheltuiesc atât de mulţi bani pe rechizite, dar fiica mea nu a vrut decât rechizite cu „Prinţesele Disney”, aşa că nu am avut încotro: i-am luat ghiozdan, penar şi caiete cu personajele respective. Am scăpat mai ieftin cu restul rechizitelor, dar tot am sărit de 200 de lei anul acesta”, poveşte unul dintre părinţii care au lăsat cumpărăturile pe ultimul moment.

NICI ADOLESCENŢII NU AU FOST UITAŢI DE OFERTA MAGAZINELOR, PENTRU ACEŞTIA FIIND PUSE LA VÂNZARE RECHIZITE MAI „COOL”, CU DESENE INSPIRATE DIN SPORTURI EXTREME, PERSONAJE ŞI SCENE DIN FILME DE SUCCES ALE HOLLYWOOD-ULUI (GEN „TWILIGHT”), MODELE CELEBRE

ÎN AŞTEPTAREA SALARIULUI Mulţi părinţi aşteaptă să ia salariul ca să aibă bani pentru rechizite, chiar dacă acesta vine după 12 septembrie, ziua în care vor fi reluate cursurile. „Nu am bani până la salariu. Iau banii în 15 septembrie. Şi după aceea voi cumpăra rechizite la limită, doar ceea ce este strict necesar. Le-am spus să mai folosească şi ei caietele care au rămas de anul trecut. Am doi copii, unul în clasa a VIII-a şi altul în clasa a XII-a. Ambii au de dat examene. Trebuie să facem meditaţii. Nici nu vreau să mă gândesc câţi bani trebuie să avem”, a spus o altă mămică, aflată în căutarea celei mai bune oferte. Părinţii care amână cumpărăturile pentru rechizite trebuie să ia în considerare faptul că riscă să găsească rafturile magazinelor goale sau o ofertă mai săracă în produse. Părinţii cu posibilităţi pot cumpăra ghiozdane de firmă plătind şi 400 sau 500 de lei pe el. La fel creioanele, caietele sau penarele personalizate pot fi şi cu până la 50 de lei mai scumpe. Şi uniformele dau bătăi de cap, pentru că unii copii poartă numai cămăşi sau tricouri de firmă, iar şcolile aleg un croitor pentru buzunarele clasei medii. Costurile din ce în ce mai ridicate ale rechizitelor, manualelor şi uniformelor îi fac pe mulţi părinţi să regrete varietatea de produse din acest sector şi să-şi dorească revenirea la o singură uniformă, manuale unice şi caiete şi penare cât mai simple. Unii părinţi sunt de părere că mai multă simplitate i-ar aduce pe copii cu picioarele pe pământ şi i-ar face să se concentreze mai mult asupra şcolii.