Cumplit! Violată la 85 de ani!

01:04:25 / 29 Iunie 2017

Ghilotina sau rugul !

Nu exista cod penal pentru asemenea monstrii. O lege aspra a ghilotinei in piata publica ne poate scapa de asemenea monstrii vii. Pentru ei nu exista drepturile omului pentru simplul motiv ca nu sunt oameni, sunt monstrii si trebuie decapitati dar numai in piata publica. Daca se intampla asa ceva in China, a doua zi erau suiti in camion si dusi pe stadion, acolo unde sunt pusi in genunchi, probabil in fata lui Dumnezeu, si impuscati in ceafa. Numai asa scapam de monstrii. La noi, incepem cu drepturile omului, cercetati in stare de libertate, arest la domiciliu, sau, de ce nu, liberi pe cautiune.Dar..si ghilotina ar fi prea usoara pentru ei, pentru monstrii, eu cred ca arderea lor pe rug ar fi cea mai buna solutie, cu rugul in piata publica din Ostrov !