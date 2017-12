Cupa “Mării Negre”, un turneu de cinci stele

Cupa “Mării Negre”, tradiţionalul turneu internaţional de volei masculin organizat în fiecare toamnă la Constanţa, a ajuns la ediţia a şasea. O ediţie care va fi şi cea mai puternică din toate, datorită formaţiilor care au acceptat invitaţia campioanei României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa. „Acum trei-patru ani, clubul nostru nu putea să aibă atîţia invitaţi importanţi. Cu cît echipa a crescut în valoare şi performanţe, cu atît a crescut şi valoarea invitaţilor. Ne-am fi dorit să vină la Constanţa şi alte echipe de top, ca Iskra Odinţovo, Wegiel, Viena sau Berlin, însă au declinat invitaţia, se pare din cauza costului mare al deplasării, chiar dacă noi le asiguram cazarea şi masa în România”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Este un turneu binevenit, cu multe echipe de valoare, toate participante în Cupele Europene. Este bine că ne putem testa înainte de începerea sezonului, mai ales că formaţia noastră a avut nouă jucători convocaţi la echipele naţionale, jucători care abia s-au integrat în lot”, consideră Glenn Hoag, canadianul care antrenează din această vară formaţia ACH Volley Bled. Echipa slovenă a ajuns la Bucureşti cu o întîrziere de o oră şi jumătate, în acelaşi timp cu... Bayern Munchen, astfel că jucătorii formaţiei din Bled abia au aşteptat să se odihnească după ce au sosit la Constanţa. „Sper ca acest turneu să ridice valoarea tuturor echipelor participante. Pentru noi este foarte important, pentru că echipa este tînără şi avem nevoie de experienţă înainte de participarea în Liga Campionilor”, a spus Aleksandr Popov, antrenor principal la ŢSKA Sofia.

CVM Tomis debutează în compania turcilor de la Arkaş Izmir

Formaţia constănţeană face parte din Grupa A, împreună cu ŢSKA Sofia şi Arkaş Izmir. Tomis joacă astăzi în compania turcilor, joi întîlneşte pe Lukoil Burgas, în meci amical, iar vineri pe campioana Bulgariei, toate partidele urmînd să înceapă la ora 17.30. Prima adversară a constănţenilor, Arkaş Izmir, nu a ratat Cupele Europene în ultimii trei ani, sezonul trecut evoluînd chiar în Liga Campionilor, după ce a cîştigat campionatul Turciei! Echipa antrenată de spaniolul Fernando Munoz Benitez a încheiat campionatul trecut pe locul 3 şi va participa în Cupa Challenge. Are un lot “garnisit” cu internaţionali turci, unii dintre ei evoluînd şi în meciurile cu România, de acum doi ani, din Liga Europei: centrul Ahmet Tocoglu şi libero-ul Nuri Şahin. Au mai jucat la naţională Kadir Cin, Bulent Kandemir, Gokhan Oner şi Huseyin Koc, ultimul fiind fostul ridicător al lui IBB Istanbul, transferat la Izmir în această vară. La Arkaş evoluează şi doi “stranieri”, ambii foşti internaţionali: universalul canadian Paul Duerden (34 de ani) şi extrema Pedro Suela Mendez, un spaniol în vîrstă de 32 de ani.

Meci de Liga Campionilor la Constanţa

Cupa “Mării Negre” 2008 debutează astăzi, la ora 15.00, cu o partidă amicală, în care se întîlnesc cele două participante în Liga Campionilor, echipele din Sofia şi Bled. ACH Volley Bled este binecunoscută publicului constănţean de anul trecut, cînd a eliminat Tomisul din Top Teams Cup. Campioana Sloveniei, aflată la a doua participare consecutivă în Liga Campionilor, are în lot mai mulţi internaţionali sloveni care au jucat şi la Constanţa: Plesko, Urnaut, Gasparini, Skorc, Satler, Kamnik plus Pajenk. Faţă de sezonul trecut au plecat Taliaferro şi Touzinsky, dar au venit ridicătorul Angel Perez (portorican, 26 de ani) şi canadianul Nicholas Cundy, fratele Larissei, care însă nu va juca la Constanţa. Din lot mai face parte şi un centru american, Delano Thomas. Antrenorul Glenn Hoag a pregătit echipa franceză Paris Volley, cu care a cîştigat Cupa Cupelor în 2000, Liga Campionilor în 2001 şi Supercupa Europei în 2000 şi 2001, şi a fost selecţionerul Canadei din 2006. ŢSKA Sofia a primit wild-card pentru Ligă şi are mulţi jucători tineri în lot. Vedetele sînt internaţionalii bulgari Zarev (coordonator), Salparov şi Peev (libero), dar şi cei doi “stranieri” transferaţi în această vară (primii din istoria clubului!): spaniolul Rafael Pascual (extremă, 38 de ani), care a jucat pentru naţională la Jocurile Olimpice din 1992 şi 2000 şi a fost MVP-ul CM din 1998, şi kenyanul Philip Mayo (universal). În ultimul joc al zilei se vor înfrunta alte două formaţii obişnuite cu Sala Sporturilor din Constanţa: Hypo Tirol Innsbruck şi Lukoil Burgas. Formaţia austriacă este ultima participantă care a ajuns în România, aseară tîrziu, cu un lot întărit faţă de anul trecut cu italianul Carletti, slovacii Chocholak şi Joscak, austriacul Knezevic, brazilianul Paulo da Silva şi ucraineanul Tatarintsev. Publicul constănţean va putea urmări echipa lui Găvan şi Mozer în avanpremiera jocului cu Tomis din primul tur al Cupei CEV, programat în noiembrie.