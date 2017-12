Cupa „Nicolae Rotaru“ la haltere, prima ediție

Sâmbătă, cu începere de la ora 10.00, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ din Constanța va avea loc un interesant concurs de haltere, Cupa „Nicolae Rotaru“, ediția întâi. La competiție vor participa juniori III (sportivi cu vârsta între 9 și 12 ani), cadeți (13-15 ani) și juniori II (16-17 ani) de la cluburile LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, CS Farul Constanța, CSO Ovidiu, Steaua București, AMEFA Arad și Titan Varna (Bulgaria). „I-am invitat și pe cei de la Liceul Sportiv din Dobrici, cu care avem o colaborare foarte bună, însă ne-au anunțat că nu pot ajunge la Constanța, din cauza unor probleme organizatorice. Nu am ales întâmplător această dată de 5 decembrie pentru a organiza competiția, pentru că 6 decembrie, respectiv ziua de Sfântul Nicolae, este și ziua liceului nostru. În plus, cu acest prilej intenționăm să aniversăm 50 de ani de haltere la Constanța, motiv pentru care i-am invitat pe Lisias Ionescu, antrenorul care a înființat prima secție de haltere din orașul nostru, dar și pe alți foști mari sportivi și antrenori din Constanța, care vor primi din partea organizatorilor diplome și plachete de merit. Pentru sportivii de pe podium am pregătit medalii, diplome și pachete cu dulciuri, pentru că a doua zi este Sfântul Nicolae”, a declarat antrenorul Angheluș Beșleagă, care pregătește halterofili de la CS Farul și de la LPS. Manifestările programate sâmbătă sunt organizate de LPS „Nicolae Rotaru“ și de CS Farul Constanța.