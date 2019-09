Cupa Prieteniei la fotbal a ajuns la ediţia a IX-a

A noua ediţie a Cupei Prieteniei la fotbal, competiție rezervată veteranilor şi organizată de Asociația Sportivă Tomis Constanța (președinte Sorin Başturea), în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa (director Mariana Solomon) și Federația Română Sportul pentru Toți (președinte Alin Larion), a avut loc în acest an pe terenul „Voinţa” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan” din Constanţa. Partida disputată sâmbătă între echipele de old-boys AS Tomis Constanța și Carsium Hârşova a fost arbitrată de Gică Fogoroş, la centru, ajutat de asistenţii Costică Bodnar şi Gabi Toporan, iar rezultat final a fost 5-3 în favoarea oaspeţilor, care au revenit spectaculos după ce au fost conduşi la pauză cu 2-0. Gazdele au început mai bine meciul, conduşi în teren de Cristi Şchiopu, fostul căpitan al Farului, după care formaţia din Hârşova a întors rezultatul. Sorin Başturea a mulţumit prietenilor care au sprijinit organizarea celei de-a noua ediţii a Cupei Prieteniei la fotbal, care s-a desfăşurat şi în acest an în cadrul „Săptămânii Europene a Sportului”. Invitaţi speciali au fost Nicolae Racu, Gheorghe Mărgărit şi Panait Comşa, cei care au pornit la drum cu echipa Tomis în urmă cu peste 30 de ani. Pentru ediţia a zecea a Cupei Prieteniei se doreşte organizarea unui turneu şi cu participare internaţională.