CUPA RIG by ALEXANDRION Group - ediția a XXVI-a

CUPA RIG by ALEXANDRION GROUP merge mai departe cu ediția a XXVI-a. Organizatorii propun un nou concurs pe Lacul Corbu, cu premii totale în valoare de 101.000 lei, la care sunt invitate 60 de echipe. Acestea vor avea dreptul de a alege dintre cele 75 de standuri disponibile, standul (și implicit sectorul) pe care doresc să pescuiască pe durata a 4 zile de concurs (96 ore).



Numărul maxim de standuri care vor fi ocupate pe un sector este de 20.Ordinea în care echipele participante vor alege standul de pescuit se va stabili prin tragere la sorți în ziua începerii competiției, în funcție de ordinea achitării taxei de participare (avans sau integral), așa cum va fi înscrisă în extrasul de cont al As. Club Sportiv Pescuit la Crap - Corbu CCC.



Pentru o bună vizualizare a situației din teren, pentru fiecare echipă ce urmează să aleagă, pe o hartă detaliată a pistei de concurs, se vor marca cu stegulețe standurile deja selectate și componența echipelor care le ocupă.



1. Perioada de desfășurare: 21-25 august 2019



2. Număr standuri: 60



3. Taxa de participare: 2.700 lei/echipă de 2 pânăla 4 pescari cu drepturi depline, care poate fi achitată integral sau în 2 tranșe.



Tragerea la sorți a ordinii în care echipele participante vor alege standul de pescuit se va face în funcție de data achitării taxei sau avansului.



Clasament General format din locurile 1 ale fiecărui sector

- Locul I pe lac: 30.000 Lei

- Locul II pe lac: 20.000 Lei

- Locul III pe lac: 12.000 Lei



Clasament pe fiecare sector A, B, C

Locul 2 -5.500 lei

Locul 3 - 3.500 lei

Locul 4 - 2.500 lei

Captura cea mai mare - 2.500 lei

Captura zilei, cea mai mare captură din fiecare zi de concurs - 4 premii a câte 1.000 lei fiecare



4. Criteriul de departajare la întocmirea clasamentului este calitatea. Echipele se vor clasa în funcție de greutatea totală a celor mai mari 10 pești capturați pe durata competiției, fiecare dintre ei având peste 5 kg.



5. Regulamentul va fi postat pe site-ul www.crapimari.ro



6. Taxa de participare include: arbitraj; clasamente online pe site-ul www.crapimari.ro; diplome și trofee pentru câștigători; facilități în standul de pescuit: 1 casuță cu 2 paturi, masa de lucru; toalete și dușuri ecologice pe pista de concurs; pază permanent; festivitate de premiere.

„Cupa RIG la Crap”, care a ajuns la ediția cu numărul XXVI, se desfășoară în perioada 21-25 august 2019 pe Lacul Corbu, cel mai modern și bine amenajat carpodrom din România.

RIG SERVICE și președintele Florin Cârstocea au intrat în istoria acestor competiții cu 25 de ediții organizate pe Lacul Corbu, cu sprijinul societății Alexandrion Group, pentru al treilea an consecutiv.

Despre sponsor - ALEXANDRION GROUP:

Alexandrion Group este cel mai mare producător și distribuitor de băuturi alcoolice din România. Înființată în 1994 de către Nawaf Salameh, Alexandrion Group are astăzi o prezență activă la nivel local și internațional, cu două unități de producție în România (județul Prahova). Printre produsele companiei se numără: Alexandrion, Brâncoveanu, Cava d'Oro, Kreskova, Alexander, iar dintre importuri amintim Red Bowler scotch whisky, Beluga și alte 20 de mărci de brandy și de spirtoase albe.