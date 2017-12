Cupa României la fotbal, faza pe județ

Miercuri s-au disputat cele patru jocuri din cadrul fazei pe județul Constanța a Cupei României la fotbal, ediția 2015-2016, turul al doilea. Iată rezultatele înregistrate: AS Independența - Avîntul Comana 0-1; Viitorul Fîntînele - Voința Valu lui Traian 3-1; Recolta Nicolae Bălcescu - Știința Poarta Albă 2-4; AS Carvăn - Castelanii Castelu 3-1. Învingătoarele din aceste partide s-au calificat pentru turul al treilea, din care vor intra în competiție și cele 12 echipe care evoluează în play-off-ul Ligii a IV-a. Partidele vor avea loc la mijlocul săptămânii viitoare, iar Asociația Județeană de Fotbal Constanța a stabilit deja împerecherile din turul 3: AS Carvăn - Dunărea Ostrov; Știința Poarta Albă - FC Viitorul II Constanța; Sparta Techirghiol - CS Eforie; Portul Constanța - CS Agigea; CS Mihail Kogălniceanu - CSO Ovidiu; Gloria Băneasa - Axiopolis Cernavodă; Viitorul Fîntînele - Victoria Mihai Viteazu; Avîntul Comana - Unirea Topraisar.