Pe plaja din zona Cazino din Mamaia, în prezenţa a zeci de spectatori, ieri s-a desfăşurat Cupa Salvamarilor “Bogdan Ciubotariu”. Competiţia a reunit cei mai buni salvatori de vieţi de pe toate plajele litoralului românesc, dar şi sportivi de performanţă. Concursul se desfăşoară în memoria salvamarului Bogdan Florin Ciubotariu, care şi-a găsit sfârşitul pe mare. În timpul unei furtuni, motorul bărcii în care se afla s-a oprit în larg. Colegii au intervenit în scurt timp, însă Bogdan a fost lovit de un fulger, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Salvamarul făcuse parte din lotul naţional de kaiac – canoe, câştigând numeroase medalii la campionatele naţionale şi internaţionale. “Am participat împreună, în 2004, la un campionat mondial al salvamarilor desfăşurat în Italia. În 2007, atunci când s-a întâmplat nefericitul eveniment, colegul nostru Bogdan îşi dorea să organizeze o competiţie a salvamarilor la nivel naţional. Practic, Cupa Salvamarilor a luat viaţă din dorinţa lui Bogdan Ciubotariu”, a spus şeful Serviciului salvamar zonal, Gabriel Culea.

CAMPIONAT NAŢIONAL Cele 12 echipe înscrise în concurs au fost formate fiecare din şase concurenţi, participanţii întrecându-se în zece probe. Ziua a debutat cu proba de înot şi s-a încheiat cu proba iron man, fiind cea mai complexă dintre toate, presupunând îmbinarea rezistenţei cu tehnica. La această probă, concurenţii au fost nevoiţi să demonstreze că sunt buni înotători, dar şi să ştie cum să mânuiască planşa şi kaiacul. În concurs s-a înscris şi o echipă “de onoare”, formată din prietenii lui Bogdan Ciubotariu, cei care, alături de el, au făcut parte din echipa naţională de salvamari. “În semn de recunoştinţă, colegii lui Bogdan participă la competiţia salvamarilor în fiecare an, sub sloganul “important e să participi”. În plus, vrem să promovăm sportul în rândul salvamarilor care nu sunt sportivi de performanţă şi sperăm ca, din 2011, Cupa Salvamarilor “Bogdan Ciubotariu” să devină un campionat naţional”, a mai spus Culea. La concurs a participat şi multiplul campion naţional şi vicecampion european la înot Dragoş Agache, câştigând proba de înot şi cea de salvare cu placa şi cu tubul. “De trei ani particip la Cupa Salvamarilor. Este o competiţie care nu are o miză mare. Atmosfera este frumoasă. Particip alături de prietenii mei, concurăm, îmi face deosebită placere şi mă simt bine”, a spus Dragoş. Ziua s-a încheiat prin desemnarea câştigătorilor. Pe locul trei s-a clasat echipa din Costineşti, pe locul doi - Mamaia Nord, iar în fruntea clasamentului s-a aflat echipa Mamaia Sud, formată din Victor Fedul, Mikena Fedul, Bogdan Marton, Alexandru Ciobanu, Victor Murineanu şi Dragoş Chirilă.