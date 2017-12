Cupa Toamnei la mini-rugby a adunat 120 de copii

Asociaţia Judeţeană de Rugby, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, a continuat şi la finele săptămânii trecute programul de promovare şi dezvoltare a rugby-ului juvenil, program finanţat de Consiliul Judeţean Constanţa. Pe stadionul “Portul” a avut loc Cupa Toamnei la mini-rugby pentru categoriile under 10, under 12 şi under 14. Competiţia s-a bucurat şi de această dată de o participare numeroasă, 120 de copii de la cinci cluburi încântând asistenţa prin dăruire şi dorinţa de victorie. Iată rezultatele înregistrate - U10: CS Tomitanii - LPS “Nicolae Rotaru” 15-10, AS Victoria Cumpăna - CS Portul Constanţa 10-5, Tomitanii - Cumpăna 25-10, Tomitanii - Portul 20-10, Portul - LPS “Nicolae Rotaru” 15-15, LPS “Nicolae Rotaru” - Cumpăna 10-15. Pe primul loc s-a clasat echipa CS Tomitanii, urmată de Victoria Cumpăna; U12: Tomitanii - Cumpăna 10-15, Portul - Tomitanii 10-15, Cumpăna - Portul 15-25. Pe primul loc s-a situat Victoria Cumpăna, urmată de CS Tomitanii; U14: CSO Ovidiu - Tomitanii 15-15, Ovidiu - Selecţionata AS Victoria Cumpăna - CS Portul Constanţa 20-15, Selecţionata AS Victoria Cumpăna - CS Portul Constanţa - CS Tomitanii 10-15. Pe primul loc s-au clasat, la egalitate de puncte, CS Ovidiu şi CS Tomitanii. La terminarea competiţiei, preşedintele AJR Constanţa, Florian Constantin, a premiat toţi copiii participanţi cu sucuri şi dulciuri. În prima etapă, desfăşurată la 12 octombrie, la U10 şi U14 s-a impus CS Mihail Kogălniceanu, urmată de CS Portul Constanţa, iar la U12 a câştigat CS Tomitanii, la egalitate de puncte cu selecţionata LPS “Nicolae Rotaru” - AS Victoria Cumpăna.