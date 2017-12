Cuplaj voleibalistic în Liga Europeană 2011

Vineri şi sâmbătă, Constanţa va deveni “capitala” voleiului românesc! În Sala Sporturilor sunt programate în total patru meciuri internaţionale oficiale, câte două pe zi. Naţionalele României debutează pe teren propriu în Liga Europeană 2011, competiţie în care se joacă etape duble, săptămânale, fetele şi băieţii evoluând în aceeaşi zi. Iată partidele programate la sfârşitul acestei săptămâni - vineri, ora 18.00: România - Slovacia (masculin), ora 20.30: România - Croaţia (feminin); sâmbătă, ora 15.30: România - Slovacia (masculin), ora 18.00: România - Croaţia (feminin). Toate meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport Plus.

ROMÂNIA - SLOVACIA (MASCULIN, ORA 18.00). Naţionala masculină face parte din Grupa C, alături de Slovacia, Turcia şi Belarus, iar în meciurile de debut va întâlni un adversar contra căruia a jucat şi în ediţia trecută a Ligii Europene. România porneşte cu prima şansă în aceste două partide, pentru că Slovacia are mai mulţi jucători importanţi accidentaţi. Însă lotul cu care vine la Constanţa conţine destui jucători de valoare, cum e coordonatorul Zatko, elevul lui Stelian Moculescu la VfB Friedrichshafen, sau extremele Divis, Hupka şi Sopko. „Vor fi meciuri echilibrate, pentru că sunt primele partide oficiale din acest an. Consider că vor fi teste utile în perspectiva viitoarelor turnee de calificare pe care le va juca echipa naţională a României”, consideră Florin Voinea, o prezenţă constantă la naţională în ultimii ani. „Anul acesta, va fi o Euroligă mult mai disputată şi va fi greu să repetăm performanţa de anul trecut, când am jucat în Final Four. Doar primul loc pleacă mai departe din cele trei grupe, spre deosebire de anul 2010, când au fost numai două grupe, iar noi ne-am calificat de pe locul 2 în grupă, după Spania. Acum, locul 2 nu mai garantează calificarea”, adaugă voleibalistul constănţean. „Va fi volei de calitate în Sala Sporturilor, de aceea aşteptăm un public cât mai numeros în tribune, vor avea ce să vadă”, declară selecţionerul Stelian Moculescu.

ROMÂNIA - CROAŢIA (FEMININ, ORA 20.30). România face parte din Grupa C a competiţiei, alături de Croaţia, Turcia şi Belarus. Teoretic, grupa nu este foarte dificilă, apreciază selecţionerul Darko Zakoc. „Cred că avem şanse reale de calificare, oricum mai mari în comparaţie cu anul trecut. Cred că grupa e mai puţin dificilă decât cea din 2010, cu Serbia şi Bulgaria”, spune tehncianul sârb. Croaţia este în schimbare de generaţii, Belarus nu poate pune probleme, în mod normal, în timp ce Turcia este deja calificată la turneul final, în calitate de ţară gazdă, şi probabil îşi va odihni vedetele în primele etape din faza grupelor. În faţa croatelor, tricolorele au ascendentul moral al victoriei de joia trecută, din turneul de la Deauville. „Cu siguranţă pornim ca favorite în meciurile de la Constanţa. La turneul din Franţa eram considerate ca având ultima şansă, dar asta ne-a ambiţionat şi ne-a motivat suplimentar”, afirmă Alina Albu, căpitanul echipei naţionale. „Trebuie să fim foarte atenţi în aceste partide, pentru că startul e foarte important într-o competiţie oficială. Cu siguranţă, meciurile de la Constanţa nu vor semăna cu cel din Franţa, pentru că acum vorbim despre o competiţie oficială. Aştept de la jucătoare să joace la nivelul lor maxim şi să aplice pe teren ce am lucrat la antrenamente”, spune Darko Zakoc.