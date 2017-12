Cuplul cu cele mai mari câştiguri de la Hollywood

Criza nu pare să fi afectat vedetele de la Hollywood, drept pentru care, topurile câştigurilor nu încetează să fie întocmite. Astfel, potrivit ”Forbes”, în perioada iunie 2008 - iunie 2009, Beyonce Knowles şi Jay-Z au reuşit să strângă 122 de milioane de dolari, ceea ce i-a urcat în vârful clasamentului, ca fiind cuplul care a câştigat cel mai bine. Cei doi soţi, care şi-au pus amprenta nu doar în muzică, dar şi în filme şi mărci de parfumuri, au încheiat contracte şi cu branduri renumite şi astfel au reuşit să învingă alte celebrităţi de la Hollywood. Printre mărcile de renume care au apelat la serviciile lor sunt Budweiser sau American Express. Beyonce Knowles şi-a depăşit soţul, câştigând 87 de milioane de dolari în perioada citată, faţă de 35 de milioane de dolari obţinuţi de Jay-Z.

Locul doi, la mare distanţă, este ocupat de cuplul format din Harrison Ford şi Calista Flockhart, cu 69 de milioane de dolari. Cea mai mare parte din aceste venituri (65 de milioane de dolari) constituie suma încasată de Harrison Ford pentru rolul din filmul “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal”. Brad Pitt şi Angelina Jolie abia au reuşit să prindă treapta a treia a podiumului, cu venituri combinate de 55 de milioane de dolari, obţinute mai ales datorită rolului jucat de frumoasa actriţă în thriller-ul “Salt” şi rolului jucat de partenerul său de viaţă în “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”. Will Smith şi Jada Pinkett Smith (48 de milioane de dolari) şi David şi Victoria Beckham (46 de milioane de dolari) completează topul 5 al cuplurilor cu cele mai mari venituri de la Hollywood în 2009.

Actriţa Ellen DeGeneres şi partenera ei de viaţă, actriţa Portia de Rossi, ocupă poziţia a şasea, cu venituri de 36 de milioane de dolari, fiind urmate de cuplul Tom Hanks - Rita Wilson, pe locul şapte, cu venituri de 35,5 milioane de dolari. Celelalte cupluri celebre incluse în acest top 15 alcătuit de Forbes.com sunt, în ordine, Jim Carrey - Jenny McCarthy (34 de milioane de dolari, pe locul opt), Tom Cruise-Katie Holmes (33,5 milioane de dolari), Gwyneth Paltrow-Chris Martin (33 de milioane de dolari), Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick (29 de milioane de dolari), Tim McGraw - Faith Hill (28 de milioane de dolari), Eva Longoria Parker - Tony Parker (22 de milioane de dolari), Katherine Heigl - Josh Kelley (20 de milioane de dolari), Nicole Kidman - Keith Urban (17 milioane de dolari). Editorii revistei “Forbes” au folosit, pentru alcătuirea acestui top, diverse informaţii de la agenţii de presă ai celebrităţilor, dar şi de la managerii, producătorii şi avocaţii lor.